السعودية.. موظفي الصحة يودعون الوزير بعد تجاوز "أكبر جائحة في العصر الحديث"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يغادر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، منصبه، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بعد صدور قرار ملكي من عاهل المملكة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه وزيرًا للحج والعمرة خلفًا للوزير السابق محمد بنتن.



ويأتي إعفاء وزير الصحة توفيق الربيعة من منصبه وتعيينه وزيرًا للحج في ذات اليوم الذي تم فيه إعلان المملكة تخفيف الاحترازات الصحية التي اتخذت لمواجهة كورونا، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، وعودة الحياة لطبيعتها بشكل كبير لما كانت عليه قبل ظهور جائحة كورونا قبل نحو عامين.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بإعفاء الوزير المخضرم من منصبه في رأس وزارة الصحة، وعينه وزيرًا للحج والعمرة، حيث سيدير واحدة من أهم وزارات الحكومة.