شكرا لقرائتكم خبر عن «هاكر» يخترق صفحة النيابة الإدارية بمصر وينشر صوراً فاضحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرضت صفحة النيابة الإدارية في مصر، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام” للاختراق من قبل هاكر مجهولين، وقاموا بنشر صورًا فاضحة وغير لائقة.

وأصدرت النيابة الإدارية بياناً علقت فيه على اختراق صفحتها مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستعادة الحساب الرسمي وملاحقة مرتكبي تلك الجريمة التي تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية.

فيما تفحص الأجهزة الأمنية المختصة ملابسات تعرض الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التوصل الاجتماعي انستقرام، للاختراق، حسب القاهرة 24 المصري.

حيث تعرضت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية بموقع التوصل الاجتماعي انستقرام، للاختراق ونشر هاكر صورًا فاضحة وغير أخلاقية، ومسيئة عبر الصفحة.

وتجري الجهات المعنية عمليات تقنية لاسترداد الصفحة والكشف المتورط في اختراف الصفحة الرسمية وتوجيه الإساءة المتعمدة لهيئة قضائية، وكشف أسباب وملابسات الواقعة.