شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يتلقون لقاح كورونا منتهي الصلاحية بدولة أوربية.. تعرف على مصيرهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات
تلقى المئات من الفرنسيين جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد منتهي الصلاحية.
وبحسب ما أفادت إذاعة به “France Bleu” فإن نحوا من 260 فرنسيا في منطقة أوفيرن-رونا-الألب تلقوا جرعات من لقاح “فايزر” قد انتهت صلاحيته.
ونقلت عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة أن هذه الدفعة من اللقاحات التي تم تجميدها في 6 أغسطس الماضي كانت قد استخدمت للتطعيم ضد كورونا في الفترة ما بين 7 و21 سبتمبر الجاري، بالرغم من أن فترة صلاحيتها انتهت في 5 من نفس الشهر.
ونوهت أن قائمة الأشخاص الملقحين باللقاح المنتهي الصلاحية تضم نحو 100 طالب من 7 كليات مختلفة.
وأكدت أن وزارة صحة المنطقة اعترفت بما أسمته “الخطأ الجماعي للخبراء”.
بينما أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية عن غياب أي أخطار مكتشفة بالنسبة للناس الذين تلقوا هذه الدفعة من اللقاح، لكن فعاليتها ليست مؤكدة أيضا.
وقد أوصت السلطات الصحية المحلية لهؤلاء الناس بإجراء التطعيم مجددا ضد كورونا.
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