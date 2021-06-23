روسيا تلاحق مدمرة بريطانية وطائرة أميركية وتلوح بالرد النووي على أي عدوان





أعلنت روسيا أن قواتها اعترضت طائرة استطلاع أميركية، وأطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية في البحر الأسود، وأنها ستستدعي سفير بريطانيا لديها، كما ألمحت باستعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في الرد على أي عدوان عسكري.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلة روسية من طراز سوخوي اعترضت طائرة استطلاع إستراتيجية أميركية فوق بحر أخوتسك.



وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة عن قيام سفينة وطائرة سوخوي بإطلاق نيران تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفندر"، التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، بالقرب من "كيب فيولنت" على ساحل شبه جزيرة القرم.



وقالت وزارة الدفاع -في بيان- إن المدمرة البريطانية اخترقت المياه الإقليمية الروسية بعمق 3 كيلومترات، وإنها لم ترد على التحذيرات الروسية.



واستدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري بالسفارة البريطانية في موسكو، ودعت بريطانيا إلى "إجراء تحقيق معمق" حول "التصرف الخطير" لطاقم المدمرة.



وبدورها، اعتبرت الخارجية الروسية أن حادث المدمرة البريطانية في البحر الأسود استفزاز بريطاني صارخ ينتهك القانون الدولي، وأكدت أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني.





وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعراب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قلقه -في افتتاح مؤتمر موسكو الدولي للأمن- إزاء ما اعتبره التعزيز المستمر لقدرات الناتو العسكرية والبنية التحتية للحلف بالقرب من الحدود الروسية.





في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أنه "لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى "إتش إم إس دفيندر" (HMS Defender)" مؤكدة أن "سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي".



وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان، إن المدمرة البريطانية كانت تنفذ صباحا عملية عبور روتينية من أوديسا صوب جورجيا عبر البحر الأسود، مضيفا "وكما جرت العادة لهذا المسار، دخلت (إتش إم إس دفيندر) الممر الفاصل المعترف به دوليا للعبور. وخرجت من هذا الممر بأمان في الساعة 9:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني".



وتابع قائلا "وكما جرت العادة أيضا، رافقت سفن روسية عبورها، وجرى إبلاغها بعمليات تدريب في محيطها الأوسع".



من جهة أخرى، قال رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الدولي للأمن، إن سياسة روسيا النووية دفاعية بطبيعتها، وهي عنصر من عناصر الاستقرار الإستراتيجي، على حد تعبيره.



وأوضح غيراسيموف أن لروسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية فقط للرد على استخدام الأسلحة النووية، والأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وكذلك في حال الاعتداء على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية، التي يمكن أن تهدد وجود الدولة في حد ذاته، حسب قوله.



المصدر : وكالات