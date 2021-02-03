تراند اليوم : قيامة عثمان 44 facebook .. المؤسس عثمان 44 قصة عشق

قيامة عثمان 44 facebook المؤسس عثمان 44 مترجمة للعربية وفي احداث قيامة عثمان يقع يخوجا أسيراً بيد نيكولا ورجاله مما يثير غضب وحزن واسع في أوساط قبيلة الكاي ووالديه وعمه عثمان.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية. وحققت الحلقة الأولى منه نسبة عالية في المشاهدة، إذ حققت 15.73 حسب نسب المشاهدة الإجمالية، واكتسح جميع المسلسلات التي عرضت بنفس اليوم.

وتدور أحداث المسلسل حول عثمان غازي مؤسس الدوله العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.