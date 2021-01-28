تراند اليوم : سبب نزول سائل أبيض لزج من المهبل للعذراء

سبب نزول سائل أبيض لزج من المهبل للعذراء بعد من الأمور التي تهم الفتاة لما تشكله من أمر مؤرق لها في مرحلة النضوج، في هذه المقالة نجيب لكم عن سبب نزول سائل أبيض لزج من المهبل للعذراء ، والإفرازات المهبلية هي المسئول الرئيسي عن نظافة الجهاز التناسلي الأنثوي تفرز السوائل من الغدد داخل المهبل وعنق الرحم لتحمل الخلايا الميته والبكتريا بعيده هذا يساعد على تنظيف المهبل ويمنع العدوى .

= الإفرازات المهبليه الطبيعيه:

1- تتراوح فى اللون بين شفافه إلى لون أبيض

2- لزجه

اقرأ أيضاً

3- بلا رائحه

4- غير مصحوب بحكه

قد يختلف اللون قليلا أو تكون مصاحبه برائحه أثناء التبويض أو خلال الدوره الشهريه أو الرضاعه

= أعراض إفرازات المهبل غير طبيعيه :

1- وجود رائحه كريهه .

2- حكه شديده .

3- تغير في اللون الطبيعى لها .

4- قد تصاحب هذه الإفرازات بعض الدم .

5- زيادة فى الكميه .

6- ألم وحرقان أثناء التبول أو بعده .

= هذه بعض النصائح عند أتباعها ستحصلين على أفرازات طبيعيه خاليه من أى رائحه كريهه :

1- الحفاظ على نظافة المهبل بأستخدام الماء الدافىء والصابون اللطيف .

2- تجنبى أستخدام الصابون المعطر وصابون الفقاعات .

3- الحرص على أرتداء الملابس القطنيه .

4- بعد الدخول الى الحمام يجب المسح بالمناديل من الأمام الى الخلف وليس العكس لمنع دخول البكتريا الى المهبل .

5- تجنبى الملابس الضيقه .. لأنها تزيد من الالتهابات ان وجدت.