تراند اليوم : المؤسس عثمان الحلقة 42 موقع النور قيامة عثمان 24 مترجمة للعربية

موقع النور المؤسس عثمان الحلقة 42 ،بث موقع النور قيامه عثمان الحلقه 42 والتي شهدت معركة حامية ثأر فيها الغازي عثمان لمقتل قادة وسادة القبائل.

مشاهدة الحلقة 42 من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 42 من بطولة بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، كارالار ، ويتم عرضه على قناة آى تي في التركية .

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

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