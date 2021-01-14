تراند اليوم : فيديو الفيوجن كامل ..+18 فضيحت الفيوجن الاردن مشاهدة فيديو الفيوجن تويتر HD

فيديو الفيوجن كامل فيديو الفيوجن تويتر مشاهدة وتحميل فيديو الفيوجن الفاضح كامل بدون حذف يوتيوب فضيحت الفيوجن الاردن فيديو الفيوجن كامل، و تسبب مقطع فيديو إنتشر اليوم ضجة واسعة في الوسط الأردني، عنون عبر مواقع التواصل الإجتماعي والشبكات الإخبارية بـ فيديو فضيحة الفورد فيوجن، حيث أظهر الفيديـو شاب وفتاة بوضعية غير أخلاقية داخل سياره من نوع فـورد فيـوجن، كانت مُصطفة أمام إحدى مراكز الخدمات الطبية بإحدى محافظات الأردن، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في الأوساط الأردنية، حيث عبر رواد مواقـع تويتر عن صدمتهم من إنتشار هذا الفيديو، الذي لا يمث بصلة لأخلاق الشعب الأردني، مُطالبين الجهات المُختصة بضرورة إلقاء القبض على شاب وفتاة الفيديـو، بالإضافة الى الشخص الذي قام بنشره .

فيديو سيارة الفورد فيوجن

وتحدثت وسائل الإعلام الأردنيـة حول فيـديو الخدمات الطبية فـورد فيـوجن كما عنون عبر صفحاتها على شبكة الإنترنت، أن ما ظهر في المقطع يتنافى مع عادات وأخلاق وقيم الشعب الأردني،

في حين طالب نشطاء موقع تويتـر في المملكة الأردنية الهاشمية، بضرورة تفعيل جرس الطوارئ من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للوصول الى أبطال المقطـع، ومحاسية من تسبب في إنتشاره حيث قال أحد النشطاء الأردنيين تعليقاً على الـفيديو وهو محمد الزعاترة عبر حسابه بموقع تويـتر:“ بعض المحسوبين صدفة على الذكور يستغل ضعف ومشاعر الطرف الآخر ولا يكتفي باستغلال العلاقة لاهدافه الدنيئة فقط !! بل يوثقها وينشرها في بنوك العامة بلا شروط وبالمجان لا انكر الخلل بالطرفين ولكن الستر واجب درءا للجريمة”.

الجهات المختصة تباشر التحقيق بقضية فيديو سيارة الفورد فيوجن

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في ذات السياق ذكرت بعض المواقـع الأردنية، أن الجهات المُختصة وفور إنتشار الفيـديـو، باشرت في البحث والتحري عن هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفور فيوجن، سعياً منها في الوصول إليهم وتقديمهم إلى الجهات المُختصة وإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حيث طالب النشاط بضرورة توقيع أقسى العقوبات عليهم، نظراً لتنافي ما ظهر خلال المقطـع، مع عادات وأعراف المٌجتمع الأردني .

وتصدر "فيديو لفيوجن" المخل التريند في الأردن، ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة الأرنية الهاشمية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

تصدر مقطع فيديو "فاضح" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلية الماضية، وذلك بعد انتشاره و إثارته للجدل بين نشطاء مواقع التواصل لأنه منافيا لقيم وعادات الشعب الاردني.

وأصيب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بالصدمة، بعدما تداولت صفحات محلية فيديو أطلقوا عليه "فورد فيوجن" في الأردن، مطالبين السلطات الأمنية باتخاذ العقوبات الرادعة بحق من قام بهذا الفعل "الدنيء" وقال أحد النشطاء في تغريدة معلقاً:" بعض المحسوبين صدفة على الذكور يستغل ضعف ومشاعر الطرف الآخر ولا يكتفي باستغلال العلاقة لاهدافه الدنيئة فقط !! بل يوثقها وينشرها في بنوك العامة بلا شروط وبالمجان لا انكر الخلل بالطرفين ولكن الستر واجب درءا للجريمة." وكتب اخر:" أصبحنا وأصبح الملك لله تراجع اللانسر للمركز الثالث و الجي كلاس للمركز الثاني وتتصدر الـفورد فيوجن للمركز الاول باكتساح لا حدا يحكيلي ابعثلي الفيديو لأنه عيب عيب هالتصرفات وصلنا للحد من لا مبالاه بأعراض الناس".

وغرد اخر :"لا تحكولي فيلم الجن و لا لانسر و لا مزرعة الغور و جرش ولا حتى كمان رامي و لانا و لا البنت يلي في المحاضرة فيديو سيارة فيوجن تخطى كل حدود القذارة