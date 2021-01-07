تراند اليوم : فيديو مولات الخمار تطوان ،، moulat lkhimar فضيحة مولات الخمار الفيديو كامل

فيديو مولات الخمار تطوان مشاهدة وتحميل فيديو مولات الخمار تطوان بدون حذف، وانتشر مساء يوم الأحد 21 أكتوبر فيديو جديد يُظهر قيام شخصين بالاعتداء جنسيا على فتاة، في منطقة من مناطق المغرب، لم يتم تحديدها بعد.

الفيديو الذي صدم المغاربة بسبب مضمونه، يُظهر قيام شخص بمحاولة اغتصاب فتاة بالقوة، رغم توسلها للجاني الذي عرض عليها دفع 200 درهم من أجل العفو عنها والاكتفاء بممارسة جنسية سطحية عليها، بينما تباهى الشخص الذي كان يصور الفيديو بالاعتداء أيضا على الفتاة.

وعبر صفحات الإنترنيت عمد مغاربة إلى نشر صورة الشخص الذي يظهر في الفيديو، ومطالبة الأمن بكشف حقيقة الأمر واعتقال المتورّطيْن في الجريمة.

وتفاجأ عموم المغاربة بما قام به، حيث تلقى سيلاً من التعليقات الغاضبة من إشهاره لمثل هذه الممارسات التي اعتبروها “شاذة”، وتشهير للفتاة، ناهيك عن تشويه للباس الشرعي .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع " فيديو الفتاة المحجبة " فيديو مولات الخمار ، والذي أظهر أوضاع مخلة بالأدب والاخلاق الاسلامية، حيث عم السخط الواسع فس المغرب عقب تداول فيديو مولات الحجاب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي

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وتصدر "فيديو مولات الخمار" المخل التريند في المغرب ، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.