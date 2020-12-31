تراند اليوم : نتائج يانصيب تركيا اليوم 1 يناير 2021 نتائج سحب اليانصيب في تركيا 2021 .. نتائج يانصيب تركيا 2021 اليوم (ارقام يانصيب تركيا الرابحة)

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نقدم لكم قرائنا الكرام نتائج سحب اليانصيب التركي للعام 2019 ، عبر موقعنا الاخباري .

حيث أصدرت أمس الاثنين مؤسسة اليانصيب التركي نتائج سحب يانصيب راس السنة للعام 2021 ، عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب التركي الوطني راس السنة.

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