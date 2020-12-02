تراند اليوم : الهيبة الرد حلقة ٢٥ ،، الهيبه الرد حلقه ٢٥ الخامسة والعشرون كاملة

عرضت منصة شاهد vip أحداث مسلسل االهيبة الرد حلقة ٢٥ والتي شهدت وقوع جبل في كمين بعد قطعه لإحداي الشحن الخاصة بزيدان، والتي تم تلغيمها مسبقاً، وتفجيرها بمن فيها بمجرد قطع جبل طريقها وإيقافها للتفتيش، للتأكد من محتوياتها التي كان يعتقد جبل أن فيها 10 أطنان من المخدرات.

وعرضت الحلقة 25 من مسلسل الهيبة الرد على خمس قنوات فضائية عربية، هي تلفزيون “رؤيا” الأردني، و”السومرية” العراقية، و”MBC 4″ السعودية، و”art” بالإضافة لقناة “MTV” اللبنانية.

وتبداء أحداث مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 بأن أم جبل تفيق من الغيبوبه وترى أثار البصمات فى أصبعها.

نمر السعيد يقوم بتركيب المتفجرات فى الشاحنة التى ستنقل البضاعه كتمويه وفخ لجبل.

جبل يذهب إلى رجاله ويخبرهم أن الشحنه هذه المره ستكون 10 مليون حباية وسيخرج عهم بنفسه، وفى الأخير يقول لهم خصمنا ذكى ولا يجب أن نستهين به.

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شاهين يتحدث مع مصباح ويقوموا بوضع الخطه الخاصه بنقل البضاعه، ويستفسر من مصباح عن عدد الرجال الذين سيواجهونهم ويخبره بأنهم 30 فى المقابل نحن 50 شخص.

أم على تجد فى ملابس رانيا البصامه وتقوم بأعطائها إلى أم جبل، ومن بعدها تقارن بينها وبين ما فى أصبعها وتتذكر المواقف القديمه مع رانيا وموقف الشعور بالتعب بعد شربها الماء الذى قدمته لها رانيا.

يخرج شاهين بالشاحنه ويقف فى مكان الكمين ويجد رجال جبل يحاوطوه من كل أتجاه ومعهم جبل، ومن بعدها يتحدث معه جبل ويخبره أن الشحنه الذى يحميها فيها كبتاجون ومخدر وسموم، وعندما يذهبوا لفتح باب السياره يقول له أن الشحنه حمولتها 10 طن، ليتذكر شاهين بعض المواقف مثل أصرار نمر السعيد على ركوب شاهين الحموله، وأيضاً خوف مصباح من أحد رجاله أثناء فتح الباب الخاص بالحموله.

وفى أخر أحداث مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 25 يقوم شاهين بالصراخ بصوت عالى قبل أن يفتح أحدهم الباب لكن تنفجر فيهم ويحدث بينهم جرحى وقتلى من بينهم ظافر.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقه 25

يعرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقه 25 على موقع شاهد VIP من السبت إلى الأربعاء وأيضاً يعرض يومياً على قناة MBC