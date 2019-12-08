تراند اليوم : شاهد: الفنانة منى فاروق تشعل مواقع التواصل بصور جريئة مع شاب

تناقلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية منى فاروق برفقة شاب إماراتي بملابس وصفوها النشطاء بأنها جريئة.

ونشرت الفنانة منى فاروق صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي بصحبة شاب ويرفعون علم الإمارات، فيما نشرت صورة أخرى بملابس جريئة "فوق الركبة" مع نفس الشاب على موقع "إنستجرام" وهي تمسك كتفه وتميل عليه وهو ممسكًا يدها ويتبادلان الضحك، وعلقت قائلة :"مبروك مستر دبي".

وأثارت الصورة هجوم متابعيها عليها، وذكرها البعض بالفضيحة التي تسببت فيها لنفسها، مطالبين إياها بعدم إثارة الجدل مرة أخرى.

فيما علق البعض بالهجوم عليها بشتائم بسبب ظهورها العار، وقال البعض:" انتي مش بتوبي واحدة بعد اللى حصلها ده المفروض تختفي وتتقي الله وانتي بجحة أوي"، بينما علق آخر :" شكلك حبيتي الموضوع"، فيما انتقد آخرون تعليقات البعض السلبية وذكروهم أن الكل يخطئ ويجب عليهم التوقف عن مطاردتها بهذه الفضيحة.

وأظهرت صورة نشرها فنان مصري، عودة الفنانة المصرية منى فاروق إلى الأضواء من جديد بعد غيابها عن أي ظهور اعلامي لفترة طويلة عقب أزمة الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها قبل أشهر.

ونشر الفنان المصري، محمود فارسعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته مع منى فاروق في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه.

وعلق فارس على الصورة قائلا: "حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد.. جبر خاطر مع منى فاروق"، في إشارة إلى تجاوزها أزمة الفيديوهات التي أبعدتها عن الأضواء، وجعلتها تحبس لمدة قصيرة في أحد السجون المصرية.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.