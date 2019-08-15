تراند اليوم : دومينيك حورانى الفنانة اللبنانية فى البوم صور بدون ملابس

دومينيك حورانى الفنانة اللبنانية فى البوم صور بدون ملابس

كوكتيل من الصور العارية فى تحدى كبير لفنانات العرى واستعراض الانوثة والجمال الذى تتباهى به بعض الفنانات اصبح لايطاق .

نحن ننشر هذة الصورع لردعهم وفضحهم لانهم كل يوم يزيدون ويكثرون ويتباهون بالعرى .

المفهوم الخاطىء لموجة العرى فى هذه الايام على اعتبار ان العرى موضة جديدمة وحداثة وتطور.

دومينك تنشر كل يوم عشرات الصور على صفحتها وتطلب من الجماهير يتغزلون فى جمالها.

شو رأيكم فى فخوزى .. تجد من يقول لها انت ملكة

شو رأيكم فى مؤخرتى؟ .. تجد من يقول لها مؤخرتك واااو طبعا جنان ومدورة واخر حلاوة

طيب شو رأيكم فى الكوكى ؟ تجد من يجاوبها الكوكى مش واضح يادومينيك بعدى رجولك شوى ناحية اليسار علشان الكوكى يظهر ويبان كله.

تلك كانت ثقافتنا وفنوننا فماذا تبقى لكيم كارداشيان وشقيقاتها

فلدينا هيفاء واخواتها .. وميريام كلينك وصديقاتها ورولا وعشيقاتها

اما دومينيك فقد سبقت عماتها وكمان خالاتها وكل رفيقاتها.

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