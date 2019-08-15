تراند اليوم : كيم كارداشيان تنشر صورتها بدون ملابس

كيم كارداشيان تنشر صورتها بدون ملابس

كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الامريكية تنشر صور لها بدون ملابس فى تحدى جديد ونشر العرى بكل الوانة وصورة.

من المعروف كارداشيان اشتهرت بالافلام الاباحية وانتشرت فيديوهات جنسية لها فى كل مكان.

وكانت كيم تنوى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية ولكنها تراجعت وتقابلت مع ترامب واخبرتها انها تحبه.

كيم بجانب عملها بتلفزيون الواقع الامريكى تقوم بممارسة بعض الاعمال التجارية والاعلانية، كما انها تمتلك ماركة مسجلة من الملابس الداخلية عرفت بها عالميا.

اليوم كيم تننشر صور لها عارية تماما وتعتبر ذلك حرية شخصية لها ، وتطلب من الجماهير الفصل بين حياتها الشخصية وبين عملها.

ولا تبالى انتقادات الجماهير التى تعودت ان تشاهد كيم دوما فى مشاهد اباحية وعارية جديدة.

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