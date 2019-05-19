تراند اليوم : كم تكسب كارداشيان على كل صورة تنشرها على إنستغرام

تكسب عارضة الأزياء الأمريكية ونجمة الواقع ومقدمة البرامج التلفزيونية كيم كارداشيان ما يصل إلى 500 ألف دولار على كل صورة تنشرها على إنستغرام.

وكما نقلت صحيفة "TMZ"، قدمت كارداشيان دلائلا للمحكمة على كسبها مبلغ يتراوح بين 300 ألف دولار و500 ألف دولار على الصورة الواحدة التي تنشرها على إنستغرام، وذلك خلال بعد حملة قضائية على شركة Missguided USA استخدمت صور كيم بغرض الدعاية.

وتريد كيم كارداشيان تعويضا من الشركة قدره خمسة ملايين دولارا.

ولدى الصحيفة معلومات أن زوجة مغني الراب كيني ويست تكسب في الحقيقة ما يصل إلى مليون دولار على كل صورة تشاركها في الإنستغرام.

وقدرت مجلة فوربس ثروة كارداشيان بمبلغ 350 مليون دولار في عام 2018 ومنحتها المركز 30 في قائمة 100 المشاهير ذوي الدخل الأعلى، ويعتقد المنشور أن الدخل الأساسي لكيم هي شركة KKW Beauty، التي تنتج مستحضرات التجميل والعطور، حيث بلغت مبيعات هذه الشركة حوالي 100 مليون دولار منذ يونيو/حزيران 2017.

في سياق آخر، كشفت كارداشيان، أنها بدأت في تلقي تدربيات مع مكتب محاماة في الولايات المتحدة، لمدة 4 سنوات، وذلك على أمل أن تصبح محامية مع حلول عام 2022.