شاهد: الحلقة 13 الثالثة عشر من خمسة ونص كاملة بجودة عالية على قناة MTV اللبنانية

ما زالت نادين نجيم في الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل خمسة ونص تطمح لكسب قلب قصي خولي بعد قدوم ابنة خالته عايدة من سوريا إلى "قصر الغانم"، لتهنئة "بيان" بزفافها من "غمار"، كما وتشهد قناة MTV اللبنانية سباقاً رمضانياً ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019.

تستمر نادين نجيم في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل خمسة بالتأكد من مدى حب قصي خولي "غمار الغانم" لها، وبالمقابل يثبت لها في كل مرة بأن حبه لها يزيد ولا يوجد امرأة أجمل منها رأتها عيناه، كما يطمئن قلب "بيان" بهذا الحوار الرومانسي.

كما وشهدت الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل خمسة ونص، نقاش "سوزان" زوجة والد قصي خولي، مع نادين نجيم التي تجسد دور "الدكتورة بيان وزوجة غمار"، حول قوانين الأشخاص الذين يعيشون بالقصر، وبيان واحدة منهم، قائلة لها: " عنا طريقة في القصر، مش رح نغيرها كرمال أفكارك"، ومن جانبها تستغرب "بيان" من طريقة الحديث، وتقول لها:" أنا دكتورة بداوي ما بعرف اجرح".

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كما ويواصل معتصم النهار الذي يجسد دور "جاد" بملاحقة نادين نجيم "الدكتورة بيان"، في الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل خمسة ونص، باعتباره المرافق الشخصي لقصي خولي، وأصبح مرافقاً لها بعد أن طلب منه قصي خولي تتبع زوجته "الدكتورة بيان" وعدم تركها بمفردها في مشاوريها اليومية، إلا أن نادين نجيم تطلب منه عدم تتبعها وملاحقتها، كون ذلك يكبت من حريتها، وأنها غير معتادة على وجود مرافقين بحياتها.

وفي المقابل، يحذر والد غمار رفيق علي أحمد الذي يجسد دور "الغانم" قصي خولي من أعداؤه، قائلاً له:" رح تلاقي كتير ناس يحطولك عصي بالدواليب"، إلا أن قصي يبين لوالده أنه يسعى لرفعة اسم عائلة الغانم، وأن لا أحد يستطيع كسره، في الوقت الذي عاد فيه قصي من سوريا إلى لبنان وأقام في "قصر الغانم" لينتقم من والده كونه كان السبب بوفاة والدته "وداد".

ويذكر أن مسلسل خمسة ونص من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر ، كما وتشارك الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بأغنية تتر المسلسل " "يا بتفكر يا بتحس".