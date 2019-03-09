شاهد: تجربة نادرة لتأثير القنبلة النووية

انتشر مقطع فيديو قديم ونادر للإدارة الاتحادية للدفاع المدني في الولايات المتحدة، يظهر مدى التأثير الهائل لتجربة القنابل النووية تزن أكثر من 15 طن، في ولاية نيفادا الأمريكية عام 1953.

وأحدثت القنبلة النووية المجربة، مفعولا سريعا حتى أنها استطاعت أن تجرد عدة سيارات من الطلاء الذي يعلوها في غضون ثوان قليلة وحولته إلى دخان متصاعد، وعقب ذلك، انقلبت العربات بسبب موجات جارفة، بحسب سبوتنيك.

وشملت التجربة عربات صغيرة إلى جانب حافلة، وفي ختام المقطع المنشور على قناة "أتوم سنترال" تظهر خيمة وهي تتعرض للإتلاف من جراء القنبلة النووية.

وعلى الرغم من كون الأمر مجرد تجربة، كشفت تقارير بيئية في الولايات المتحدة أن العملية أدت إلى أضرار كبيرة في المناطق المجاورة بسبب المخلفات الإشعاعية، مؤكدة أن آلاف الخراف نفقت بين مايو/أيار، ويوليو/تموز سنة 1953، في ولايتي نيفادا ويوتا، وخسر المزارعون ما يقارب 25 في المئة من رؤوس القطيع.