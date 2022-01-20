تراند اليوم : ماتش برشلونة مباشر .. ماتش برشلونه واتلتيك بيلباو بث مباشر برشلونه واتلتيك بيلباو مباشر بث مباشر برشلونه اتلتيك بيلباو HD

ماتش برشلونة مباشر ماتش برشلونه واتلتيك بيلباو بث مباشر برشلونه واتلتيك بيلباو برشلونه واتلتيك بيلباو مباشر تنطلق مواجهة فريق برشلونة ونظيره فريق أتلتيك بلباو اليوم في لقاء قوي، وذلك ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2021-2022، لأن برشلونة يحاول إصطياد نادي أتلتبك بلباو الخاسر في الفترة الأخيرة لقب السوبر الإسباني، وبالتالي يحاول الفريق الكتالوني أن ينتصر عليه من أجل تحقيق الصعود في هذه البطولة التي يأمل بالمنافسة علي لقب البطولة.

ودع البلوغرانا كأس السوبر الإسباني في مباراة نصف النهائي علي يد نادي ريال مدريد غريمه التقليدي بعدما انتهت المباراة بينهما بفوز الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ، بينما اتلتيك بلباو فهو أيضاً قد خسر من الريال في النهائي بهدفين مقابل لا شئ ليتوج الملكي باللقب علي حساب الفريقين بعدما نجح في إطاحتهما من البطولة.

واليوم سيكون الصراع والمنافسة ليس سهل علي الإطلاق بين الفريقين نادي برشلونة واتلتيك بلباو ، فقد يسعي البارسا لمصالحة جمهوره وأن يحقق الإنتصار اليوم حتي يتأهل بنجاح ومن ناحية أخري يبحث للدفاع عن لقبه هذه النسخة علي التوالى فهو آخر بطلاً توج بكأس ملك إسبانيا لسنختها الأخيرة ، بينما اتلتيك بلباو أيضًا فهو يتمني بأن يتوج باللقب لهذه النسخة حتي يكون أول لقب له هذا الموسم.