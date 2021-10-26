تراند اليوم : الهيبة ٥ الحلقة ٨ HD الهيبة جبل الجزء الخامس الحلقة 8 HD الهيبة الجزء الخامس الحلقة 8 كاملةHD

ننشر لكم متابعي الدراما اللبنانية مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 8 وأحداث جديدة عن عمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تتم داخل سد الهيبة بشكل سري والتي يبدأ جبل شيخ الجبل بالشك فيها في ظل نشاط لعدد من المؤسسات الإنسانية والحقوقية، وتوجه أنظار جميع أسياد عشائر المناطق المجاورة للهيبة للسد الذي هو بمثابة الكنز المائي للمنطقة.

الهيبة ٥ الحلقة ٨

وتجري هذه الأحداث في الهيبة ٥ الحلقة ٨ وسط سعي من جهات أجنبية لإشراط شقيقة جبل وابنة عمه بنشاط المؤسسات الانسانية المشبوه في الهيبة تحت حجة دعم أهل المنطقة.

جبل يواصل خلال هذه الفترة التخفي بعيداً عن أنظار الأمن اللبناني فيما يحمل أبناء منطقة تل أصفر الضغينة والكره له ولرجال الهيبة ويسعون لإلحاق أكبر ضرر بهم.

الهيبة الجزء الخامس الحلقة 8

ويواصل جبل شيخ الجبل في أحداث الهيبة الجزء الخامس الحلقة 8 تخفيه عن أعين الجيش والامن اللبناني وضبط الأوضاع في الهيبة بعد عام من الغياب في السجن ونشوب نزاعات مع أهالي المناطق والعشائر وخلافات حول الطرق ونسب توزيع المياه بالمنطقة.

وفي الأحداث يكتشف جبل مخططا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة لا خيار فيها سوى المواجهة.

الهيبة جبل الجزء الخامس الحلقة 8

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى