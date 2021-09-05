الاكثر متابعة اليوم - منى فاروق: هكذا اتغلب على سوء حالتي النفسية

تعيش الممثلة المصرية منى_فاروق، حالة سيئة، وأخبرت متابعيها عبر السوشيال ميديا، إنها تحاول التغلب على سوء حالتها النفسية بالمواظبة على الصلاة.

قالت منى: (حاليا أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكني أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله والموضوع بالفعل بيفرق معايا جدا، وياريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله.. وكلما تسيطر علي هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل، لأن ربنا رحمته واسعة، لابد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا).

وأضافت: (عندما يكون مزاجي سئ وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني).

الفنانة المصرية منى فاروق تعيش حالة نفسية سيئة، بعد خروجها من السجن وبراءتها من تهمة الترويج لمقاطع جنسية فاضحة، ظهرت فيها برفقة المخرج خالد_يوسف، وزميلتها شيما الحاج.

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منى ورغم خروجها من السجن وسفرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها لا تزال تشعر أن المجتمع كله يرفضها.

كانت المحكمة المصرية قررت إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج، في حزيران/يونيو ٢٠١٩ ونقلتا إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، وخرجتا من السجن بعدما قالتا في التحقيق أنهما تزوجا عرفيًا من المخرج المصري خالد يوسف قبل تسريب الفيديوهات الإباحية.

وحين ألقي القبض عليهما، قررت نقابة الممثلين في مصر إيقافهما عن العمل وقالت إنها لن تمنحهما تصريحًا بالعمل إلا بعد إنتهاء القضية وحصولهما على البراءة.

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منى فاروق بعد البراءة وقعت على عقد عمل جديد وشاركت في فيلم (جبر خواطر).

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية في فبراير/شباط ٢٠١٩، أمرت بضبط وإحضار الفنانتين بسبب انتشار فيديوهات جنسية لهما مع المخرج المصري خالد يوسف الذي توجه إلى فرنسا، وبعد التحقيقات أمرت النيابة بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات، وجددت مدة حبسهما عدة مرات حتى أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهما.