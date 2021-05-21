تراند اليوم : توقعات ليلى عبد اللطيف عن ليبيا 2021

توقعات ليلى عبد اللطيف عن ليبيا 2021 ، توقعات الفلكيين لليبيا 2021، يتوقع علماء الفلك أن تشهد دولة ليبيا تحسن ملحوظ خلال العام الجديد، وكشف عدة فلكيين توقعات وتنبؤات جديدة للدولة الليبية، ومستقبل الصراعات والنزاعات الاحداث السائدة في الاراضي الليبية في الوقت الحالي، وتنبأ البعض بأن مطلع العام القادم سوف تشهد الأراضي الليبية حلول كبيرة تغير من الوضع السياسي والاقتصادي المتدني في الوقت الراهن، وكشف علماء أخرون بأن تلك الأوضاع لن تشهد تحسن في العام القادم انما تحتاج ليبيا لوقت أكثر للتعافي والنهوض بشكل جيد من الأوضاع الحالية التي ادت الي عدة أزمات على جميع الأصعدة. ومن ابرز التوقعات الفلكية لليبيا الدعم الأمريكي للعمليات السياسية لإيجاد الحلول في ليبيا، وزيارة تجمع بين وزير الدفاع الأمريكي ودول الشمال الافريقي ومن ضمنهم ليبيا، وظهور الاخوان المسلمين في ليبيا والتعديلات بشأن الدستور الليبي.

توقعات ماغي فرح لليبيا عام 2021

تنبأت ماغي فرح عن ليبيا 2021 وتعتبر اخر توقعات ليبيا للمنجمة ماغي فرح، من المتوقع ان تشهد ليبيا تحسن ملفت للانتباه خلال العام 2021 من حيث نمو وتطور الموارد الليبية من جديد، وامكانية الوصول الي حل اعداد كبيرة من المشاكل والعقبات السياسية الدائرة بين الحكومة والمعارضة، وسوف يتجه الجميع الي رفع المصالح العامة للمحافظة على استقرار ليبيا، كما تشير عالمة الفلك اللبنانية ماغي فرح بان ليبيا سوف تحصل خلال العام على دعم كبير وملحوظ من الدول العربية، والتدخلات المصرية سوف تقوم بمساعدة السلطة الليبية من اجل القضاء على الجماعات الارهابية التي تتمركز على حدود ليبيا، وكشفت ايضاً ان الدولة الليبية سوف تشهد تطور اقتصادي ملحوظ خلال العام من حيث تنفيذ مجموعة مشاريع، بالرغم من ان الاقتصاد الليبي يشهد تراجعات متعددة حتي يومنا هذا بسبب النزاعات الداخلية، وان الاقتصاد الليبي سوف ينهض مرة اخرى في منتصف العام الجديد 2021 بعد النمو الاقتصادي في الغاز الليبي والنفط، وتزداد حركة الاستثمار والتنمية الليبية وسوف يتم وضع مخططات واهداف لمشاريع طويلة الامد.

توقعات ليلي عبد اللطيف لليبيا عام 2021

الازمة الليبية تشمل تطورات بالغة الاهمية، وتوقعت ان حفتر استلم ليبيا لفترة قصيرة، وتكشف انها تري من خلالها حفتر والسراج خارج الواجهة السياسية لأمر ما، وتتوقع ان اسم سيف الاسلام القذافي الي الواجهة وبقوة اما اي شخصية ليبية سو تأتي او سوف ترحل، تشهد ليبيا عملية اغتيال كبيرة تهز الشعب الليبي ترافقها حركة عسكرية على الحدود المصرية وكشفت انها تري الجيش المصري على الحدود الليبية بشكل كبير ومفاجئ وسريع، بداية النهوض من الازمة الليبية من بداية 2021 الي ربيع 2021 تقريباً على صعيدها الاقتصادي والسياسي، واتفاقات دولية عربية علي النفط والغاز الليبي، وكشفت ان دور فعال لجميع القبائل الليبية ان تطرد اي شخص غريب على الاراضي الليبية. وسوف يكون في منتصف العام 2021 وستتمكن الامارات ومصر وبعض الدول الاجنبية من مساعدة ليبيا في اعادة اعمار ليبيا.

توقعات ميشال حايك لليبيا 2021

توقع ميشال حايك ان الوضع سوف يكون قاسي علي الشعب الليبي في العام الجديد، لان الحرب والاحداث والاضطرابات السياسية سوف تؤدي الي استنزاف الطاقة ويسبب تراجع ليبيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتنبأ ايضا ان ليبيا في منتصف العام الجديد 2021 سوف تشهد تغيرات واضحة وملموسة وكبيرة سوف يتحسن الدخل الاقتصادي للمواطنين الليبيين سوف يؤدي الي تحسين الوضع الاقتصادي في المجتمع. وكشف ميشال تتطلع ليبيا لتجديد العلاقات مع الدول العربية وتحسين صورة ليبيا الخارجية، وبين ان الظروف الليبية سوف تتغير في ليبيا السياسية والاقتصادية وذلك سوف يساهم في افراج الحكومة الليبية عن بعض السجناء الذين سجنوا لأسباب سياسية، وايجاد الحكومة الليبية الحلول للمشاكل الداخلية الليبية. من ابرز توقعات ميشال حايك التالي:

سوف تقوم تركيا بالتدخلات في شؤون ليبيا بشكل أكبر، يتزامن ذلك مع دخول طائرات وصواريخ داخل الأراضي الليبية لمساندة حكومة الوفاق السراج ضد حفتر.

سوف تقلب سفينة غير شرعية للهجرة في طريقها الي ايطاليا، ويسبب هذا الحادث المئات من الضحايا.

حرب أخرى تكون بدايتها بين حكومة السراج وحفتر، ستكون تلك الضربة المؤلمة لحفتر يتخلف عنها ضحايا من الصفوف العسكرية والمواطنين الليبيين، وتدخل أجنبي لوقف الحرب.

سيتم تهريب سيف الإسلام القذافي من السجون الليبية، مقابل ذلك التهريب ثورة في الشارع الليبي لإنقاذ البلاد.

تعود زوجة القذافي صفية فركاش الى العاصمة طرابلس.

بداية العام القادم سوف تكون قاسية على الشعب الليبي، وذلك بسبب تراجع الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

قيام مجموعة من الدول العربية بالدعم العسكري والاستراتيجي للجيش الليبي لإيقاف عمليات الارهاب والتفجير في ليبيا.

توقعات علي العيس لليبيا 2021

تنبأ الفلكي المصري علي العيس مجموعة توقعات لليبيا والتي قام بنشرها على حسابه الخاص على اليوتيوب، وبدأت سلسلة توقعاته لليبيا بعملية اغتيال سوف تطال شخصية بارزة المستوى في ليبيا، والتي سوف تكشف عمالة جهات سياسية لخلية ارهابية في الأجسام السياسية التي تقوم دول العالم بإجبارها على الشعب الليبي، وكشف ايضا مجموعة توقعات وصفها بالصادمة والسلبية للسياسة والمجتمع الليبي، ومن أهم ما جاء في توقعات علي العيس لليبيا في العام 2021م، وهي كالتالي:

تحركات عسكرية بشكل مفاجئ داخل الشوارع الليبية، وخصوصاً العاصمة طرابلس، ويوجد اضواء موجهة علي خليفة حفتر.

اعلان قضية بشأن ملف النفط الليبي، سوف تكون كاشفة تورط جهة دولية بسلب مدخرات الشعب الليبي، وذلك من بين رئيس وأحد أقرباء رئيس دولة اقليمية.

بذل الجهود السياسية سوف تأتي لحل الأزمة الليبية بعد اشتباكات عسكرية تقوم بحسم الوضع الليبي في الربع الساعة الأخيرة، وكأن تحركات عسكرية تنفجر بشكل مفاجئ ويتم ايجاد الحلول علي اثرها.

الحدود الليبية المصرية متجددة مرة اخرى.

تنبأ بوجود بعض الصور والتسليط الاعلامي على خطاب لأحد أبناء الرئيس الراحل معمر القذافي، ويوجد تأييد من الشعب الليبي كبير لذلك الخطاب.

فتح ملفات واوراق خاصة لموضوع حساس جدا حول طرق التخطيط وتنفيذ عملية القضاء علي الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي، وتورط بعض الحكام العرب بعد تسريب احدى التسجيلات الصوتية أو الاوراق والوثائق السرية التي تخص ذلك الملف.

من المتوقع ان يكون السراج محور لصدمة كبرى في ليبيا، بسبب تعرضه لشيء خطير ويتم تسليط الأضواء الاعلامية باتجاه السراج بشكل خاص.

توقعات وتنبؤات الفلكيين لليبيا 2021 بالإضافة الى اعداد من خبراء الاقتصاد والسياسة الذين يتطلعون على الشؤون الليبية، توقع العديد بأن تشهد ليبيا نهوض ملحوظ في الاقتصاد بعد تشكيل الحلول الملائمة والسريعة للأزمات السياسية التي تحدث بالبلاد، نزاعات عنيفة داخل العاصمة طرابلس تحدث بين المتظاهرين، ويستخدم السلاح لفك ذلك الخلاف العنيف إيجاد حلول لأزمة مياه الشرب داخل المناطق الليبية، وقال الكثير بأن ليبيا تستطيع التعافي مرة أخرى وسوف تنتهي جميع الخلافات القائمة حاليا مع مرور بعض الوقت، وسوف يعم استقرار الأوضاع الليبية بعد سنين الحرب التي شهدتها البلاد، وذلك من ابرز ما جاء في توقعات الفلكيين لليبيا 2021.