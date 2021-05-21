تراند اليوم : ماذا يحدث عندما تحرق ورقة الغار في بيتك ؟

وكالات / مشرق نيوز

الضغط النفسي والقلق يلاحقاننا في كل يوم.. حتى تتخلص منهما يمكنك بكل بساطة حرق ورقة غار .

إن حرق ورقة غار يومياً يساعد على الاسترخاء ويخفف من القلق النفسي في غضون 5 دقائق فقط. قد يبدو ذلك مستحيلاً ولكنها الحقيقة.

لقد تمّ اكتشاف خصائص ورق الغار العلاجية عبر جينادي مالكوف Gennady Malakhovوهو عالم روسي مشهور. ومن المعروف أن ورق الغار يستعمل للطبخ بسبب نكهته ورائحته ولكنه أيضاً مستعمل في الزيوت العطرية لمعالجة عدة مشاكل جلدية.

وورق الغار يساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء. إليكم من آي فراشة كيف يمكن الاستفادة من ورق الغار للتخفيف من القلق والضغط النفسي.

خذ ورقة غار واحرقها في غرفتك ومن ثم اترك الغرفة مدة 10 دقائق.. عندما تعود ستلاحظ جواً من الهدوء تولّد من دخان الغار.

عندما تحرق ورقة الغار تتحرر بعض المواد التي تخلق تدفقاً إيجابياً للطاقة.. يكفي أن تتنشق الدخان بعمق حتى تشعر بالهدوء