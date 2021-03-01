تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف MI 11 LITE المرتقب بشاشة OLED E4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي لدعم هاتف MI 11 LITE المرتقب بالجيل الجديد من شاشات OLED E4 التي قدمت مؤخراً في سلسلة REDMI K40.

أطلقت شاومي مؤخراً كلاً من هواتف K40 و K40 Pro و K40 Pro Plus بالجيل الجديد من لوحات الشاشة OLED E4، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لدعم MI 11 LITE بنفس الشاشة المستخدمة في سلسلة K40، على أن يختلف موقع الكاميرة من منتصف الشاشة إلى الجانب الأيسر من الشاشة.

أيضاً يتميز هاتف Mi 11 Lite بحجم شاشة 6.67 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، إلا أن الشاشة لن تدعم تقنية إستشعار البصمة، حيث تنتقل ميزة إستشعار البصمة إلى الإطار الجانبي كما في هاتف Redmi K40.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Mi 11 Lite يضم رقاقة معالج Snapdragon 775، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4150 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال شهر مارس المقبل.

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