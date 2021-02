أوبو تشوق لحلم الشحن اللاسلكي عبر الهواء

دبي - يزن راشد - طرحت شركة أوبو A closer look at Wireless Air Charging



Working on or off axis with the charger, you can charge up and use the smartphone at the same time without being tethered to a charging stand or cable! 🚫 🔌 #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs — OPPO (@oppo) February 23, 2021 جديدًا للشحن اللاسلكي عبر الهواء يعمل عندما يكون الهاتف بعيدًا عن لوحة الشحن حتى 10 سنتيمتر (3.9 إنشات).

وعرضت الشركة تقنية الشحن اللاسلكي عبر الهواء في مقطع مدته 30 ثانية عبر صفحتها ضمن منصة التدوين الصينية Weibo لتتزامن مع حدث MWC Shanghai.

ويُظهر المقطع مفهوم هاتف Oppo X القابل للطي، الذي تم الإعلان عنه في شهر نوفمبر، وهو يشحن فوق اللوحة، حتى عند حمله من الزوايا.

وتوفر هذه التقنية – العاملة بالرنين المغناطيسي – سرعات شحن تصل إلى 7.5 واط، كما تقول أوبو.

وقالت الشركة: يبدأ الشحن بعد وصول الجهاز إلى مسافة بضع إنشات من قاعدة الشحن، ويمكن للمستخدمين ممارسة الألعاب أثناء الشحن لاسلكيًا.

وتعد الشركة المصنعة الصينية هي الأحدث التي أعلنت عن حل حقيقي للشحن اللاسلكي عبر الهواء، في أعقاب التشويقات التي أصدرتها شاومي وموتورولا في وقت سابق من هذا العام.

وأعلنت شركة شاومي في شهر يناير الماضي عن تقنية Mi Air Charge Technology، التي تقول: إنها تستطيع شحن أجهزة متعددة بقدرة 5 واط في دائرة نصف قطرها عدة أمتار.

وعرضت موتورولا في اليوم التالي مقطعًا توضيحيًا أظهر شحن أحد هواتفها على بعد 100 سنتيمتر (40 إنشًا) من الشاحن.

وعند مدى 10 سنتيمتر، فإن نطاق تقنية أوبو محدود أكثر من مدى حل شاومي المنافس.

وعلى عكس حل شاومي، لا يبدو أن طريقة الشحن الجديدة من أوبو تتمتع بمنطقة تغطية واسعة.

وتم تصميم Mi Air Charge للسماح بالشحن عبر الهواء عن بعد داخل دائرة نصف قطرها عدة أمتار، وتبدو تقنية أوبو أكثر حصرًا في المنطقة الموجودة فوق حصيرة الشحن اللاسلكي.

وتعتبر مثل هذه الفروق أكاديمية في الوقت الحالي حيث لم يتم إصدار أي من هذه التقنيات في المنتجات التجارية.

وأكدت شاومي أن تقنيتها لن تكون جاهزة للإصدار هذا العام، كما أن الهاتف القابل للطي الذي استخدمته شركة أوبو في العرض التوضيحي ليس له أيضًا تاريخ إصدار رسمي.

وبالإضافة إلى تطوير أجهزة الشحن اللاسلكية التي تعمل على مسافات أطول، يعمل المصنعون أيضًا على جعل الشحن اللاسلكي القياسي أسرع.

وتعمل شاومي على تطوير حل شحن لاسلكي بقوة 80 واط، الذي أعلنت عنه بعد أشهر فقط من كشف أوبو عن تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 65 واط.