تكنولوجيا: هاتف P40 PRO المرتقب من هواوي يظهر في صور جديدة على تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف P40 PRO في الإنتشار على شبكة الإنترنت، حيث تقدم الصور الجديدة مزيد من التفاصيل حول تصميم هذا الإصدار المرتقب من العملاق الصيني هواوي.

نشر @RODENT950 على تويتر اليوم صور ثلاثية الأبعاد جديدة لهاتف P40 PRO، والتي تركز على التسريبات التي نشرت حتى الآن حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

وتؤكد الصور الجديدة على أن هاتف P40 PRO يضم كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، والتي تأتي في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة، كما يتميز الهاتف بشاشة منحنية في كافة الإتجاهات، وهو تصميم يقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

كما تظهر وحدة الكاميرة الخلفية بتصميمها المستطيل البارز نوعاً ما، والتي تضم عدد 5 مستشعرات، مع فلاش LED إلى اليمين، أيضاً تشير التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي يتميز بدقة 48 أو 64 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بعدسات telephoto لدعم صور portrait، وأخر super telephoto لتكبير بصري من 5 إلى 10 مرات، بينما يأتي المستشعر الأخير بعدسات macro أو لعمق التصوير.

يذكر أن الكثير من تفاصيل هاتف P40 PRO غير واضحة حتى الآن، بشكل خاص في إعدادات الكاميرة، لكن من المتوقع أن تقدم تسريبات جديدة لاحقاً تفاصيل أكثر دقة حول إصدارات هواوي القادمة من سلسلة P40.

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