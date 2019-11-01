آبل أوجدت الحل.. كيف تشتري آيفون دون أن تدفع؟

أعلن تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، أن بطاقة الشركة الائتمانية المسماة Apple Card ستضيف قريبًا ميزة جديدة لتمويل شراء هواتف آيفون، بحيث سيتمكن مستخدمو Apple Card من تمويل عمليات شراء هواتف آيفون بدون فائدة بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

ومع زيادة تكلفة منتجات آبل، فقد يصبح بيعها أكثر صعوبة، لذا، فإن الشركة تخطط لتسهيل شراء جهاز آيفون جديد بالنسبة لمستخدمي Apple Card طالما أن مالك البطاقة لا يمانع في تحمل المزيد من الديون من أجل الحصول على منتجاتها.

وقال كوك خلال الإعلان عن نتائج الشركة المالية للربع الرابع: يسرني جدًا أن أعلن اليوم أنه في وقت لاحق من هذا العام سنضيف ميزة أخرى رائعة إلى Apple Card، بحيث سيكون العملاء قادرين على شراء هاتف آيفون جديد ودفع ثمنه على مدار 24 شهرًا بدون فائدة.

وأضاف “يواصل مستخدمو البطاقة الاستمتاع بجميع مزايا Apple Card، بما في ذلك الاسترداد النقدي بنسبة 3 في المئة على إجمالي تكلفة أجهزة آيفون دون أي رسوم على الإطلاق مع القدرة على إدارة المدفوعات مباشرةً من خلال تطبيق Apple Wallet على آيفون”.

وأوضحت الشركة أنها تحاول جعل الأمر أكثر بساطة بالنسبة للأشخاص من أجل الحصول على هذا النوع من أنواع التمويل الشهري.

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وتدرك آبل أن هناك الكثير من المستخدمين الذين يريدون نوعًا من أنواع الأقساط مثل هذه مقابل الحصول على منتجات جديدة، وقالت الشركة: نحن ملتزمون بجعل ذلك أسهل مما هو عليه اليوم.

وتوفر آبل بالفعل عددًا من الطرق لتمويل تكلفة جهاز آيفون، مثل برنامج ترقية آيفون، ومن المتوقع أن تكون أجهزة آيفون مجرد بداية، وقد تكون طريقة لشركة آبل لبيع منتجات أكثر تكلفة دون أن يشعر المشتري بالكثير من الصعوبات المالية.

وأصبح من الواضح الآن أن بطاقة Apple Card أكثر من مجرد بطاقة ائتمان، إذ إنها تشكل طريقة لمحبي نظام آبل الإيكولوجي من أجل شراء منتجات الشركة الجديدة بأقل قدر من تأنيب الضمير.

وقال كوك: كان إطلاق Apple Card أنجح إطلاق لبطاقة ائتمان في الولايات المتحدة على الإطلاق، مؤكدًا أن المستخدمين يشعرون بسعادة غامرة من خلال بساطة وخصوصية وشفافية البطاقة، وأنهم قادرون على اتخاذ قرارات مالية أكثر وضوحًا.

وبالنظر إلى أن الشركة تحقق أرباح كبيرة من مبيعات الأجهزة، فإنها لا تحتاج إلى استعادة أي مبالغ نقدية إضافية بعد تقديمها للتمويل، وكل ما تحتاجه هو أن يكون المستخدمون على استعداد لتحمل المزيد من الديون، وهو شيء يبدو أن مستخدمي آبل سعداء به.