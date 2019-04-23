شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق للعثور على "الواى فاى" القريب يسرب كلمات سر مليونى شبكة إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرب تطبيق على نظام أندرويد يساعد المستخدمين فى العثور على نقاط اتصال الواى فاى القريبة كلمات سر نحو مليونى شبكة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعمل التطبيق الذى يحمل اسم WiFi Finder، عن طريق السماح للمستخدمين بتحميل كلمات سر شبكة الإنترنت، ليسهل عليهم الاتصال بنقاط الاتصال القريبة.

ومع ذلك اكتشف باحث أمنى أنه لم يكن يجمع معلومات الشبكات العامة فقط، لكن أيضًا البيانات من شبكات الواى فاى الخاصة الموجودة فى المناطق السكنية.

وأشار موقع تك كرانش الأمريكى إلى أن قاعدة البيانات التى تحتوى على مليونى سجل من كلمات مرور غير مضمونة تمامًا، كما تضمنت بيانات حساسة مثل تحديد الموقع الجغرافى الدقيق للشبكة ومعرّف مجموعة الخدمات الأساسية، وهو عبارة عن سلسلة فريدة من الأحرف التى تساعد فى تحديد نقاط وصول محددة فى الشبكة اللاسلكية.

ولحسن الحظ لم يتم كشف معلومات الاتصال الخاصة بأصحاب الشبكات كنتيجة للثغرة الأمنية.