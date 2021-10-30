شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورة "مخيفة" لنجم يحتضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا صورة للنجم العملاق الأحمر CW Leonis، التقطه تلسكوب هابل الفضائى بمناسبة اقتراب عيد الهالوين. وتظهر الصورة "المخيفة" النجم CW Leonis يبدو كأنه "نسيج عنكبوت كوني" باللون البرتقالي والأحمر، وهو عبارة عن سحابة من الدخان والغبار ابتلعت النجم المحتضر وفقا لما نقلته RT.

وشبهت ناسا النجم المحتضر بدوامة التنويم المغناطيسي، و"غلاية الساحرة" وشبكة العنكبوت الفضائية العملاقة.

ويعرفCW Leonis باسم "نجم الكربون". وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "أنسجة العنكبوت ذات اللون البرتقالي والأحمر هي عبارة عن سحب مغبرة من الكربون السخامي الذي يبتلع النجم المحتضر. لقد وقع إنشاؤها من الطبقات الخارجية لـ CW Leonis التي تم إلقاؤها في الفراغ الأسود".

ويقع CW Leonis على بعد 400 سنة ضوئية من الأرض، ما يجعله أقرب نجم كربوني لنا. وشهد هابل تغيرات في المواد المحيطة بالنجم وفقا لمجموعة من المشاهد المتحرك رصدها التلسكوب بين عامي 2001 و2016.

وما يزال سبب تحولات سطوع نجم الكربون على مدى فترة زمنية قصيرة نسبيا قيد التحقيق. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "يتكهن علماء الفلك بأن الفجوات الموجودة في الغبار الذي يكسو CW Leonis قد تسمح لأشعة من ضوء النجوم باختراق الغبار وإلقاء الضوء عليه، مثل منارات الكشاف عبر السماء الملبدة بالغيوم".