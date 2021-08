شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Onlyfans منصة إلكترونية تعلن وقف المحتوى الجنسى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 2019 ، جاءت OnlyFans وهى منصة اشتراك فى المحتوى تأسست قبل ثلاث سنوات، كان لديها حوالى 120.000 منشئ محتوى مسجلين فى الموقع، ولكن بعد أن ترك الوباء ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل وعجز العاملون فى مجال الجنس عن الالتقاء بأمان مع العملاء شخصيا، وتوافد الناس على المنصة التى كانت معروفة بالفعل بمحتواها للبالغين، وبحلول نهاية عام 2020 كان لدى OnlyFans مليون منشئ و90 مليون مستخدم.

ووفقا لموقع "the Verge " التقنى أحب المنشئون التحكم الذى أعطته لهم المنصة لنوع العمل الذى يريدون القيام به، ولكن كلما نما الموقع زاد توترهم، ولن تدوم OnlyFans لكنها رحلة ممتعة، وهكذا قالت Kimberly Kane من شركة OnlyFans لصحيفة The New York Times في شهر مايو وسوف يأخذونها منا تماما كما يفعلون كل شىء آخر، كما أنها مسألة وقت فقط.

وأعلن الموقع، أنه سيحظر المحتوى الجنسى الصريح ابتداء من أكتوبر، من أجل "الامتثال لطلبات شركاء المنصة المصرفيين ومقدمى الدفع" حيث يسعى لجذب مستثمرين خارجيين وقالت OnlyFans إنها ستظل تسمح الآن لأكثر من 2 مليون منشئ محتوى بنشر صور ومقاطع فيديو عارية تتوافق مع سياسات النظام الأساسى الجديدة، وعلى الرغم من أن العديد من المبدعين على المنصة لا يزالون مرتبكين بشأن ما سيتم السماح به على وجه التحديد إنه جزء من ارتباك طويل الأمد فى كيفية تفاعل العاملين بالجنس مع التطبيق المعروف بالمحتوى المصنف X ولكن نادرًا ما يتم تسويقه على هذا النحو.

وبعبارة أخرى، انزلق OnlyFans تحت ضغط من شركات مثل Mastercard و Visa التى طبقت العام الماضى متطلبات أكثر صرامة للبنوك التى تعالج المدفوعات للمواقع التى يتم فيها بيع محتوى للبالغين وفقا للإرشادات الجديدة، ويجب على البنوك التأكد من أن البائعين قد قدموا وثائق حول أعمارهم وحصلوا على موافقة من أى شخص آخر يظهر فى منشوراتهم، على الرغم من أن عمليات التحقق هذه كانت بالفعل قياسية بالنسبة إلى OnlyFans، إلا أن شبح المسؤولية يلوح فى الأفق بشكل كبير بالنسبة للشركات التي أصبحت أهدافًا للحرب المحافظة طويلة الأمد على المواد الإباحية على الإنترنت والعمل الجنسى.

ووجدوا صعوبة إلى حد ما فى كسب معاركهم من الناحية التشريعية على الرغم من أنهم تمكنوا من ذلك أيضًا، وركزت الجماعات الدينية على مواقع الويب والتطبيقات الفردية، فضلاً عن المؤسسات المصرفية التي يعتمدون عليها لسن أجندتهم.

وقال مايك ستابيل، مدير الشؤون العامة فىFree Speech Coalition ، وهى مجموعة مناصرة للعاملين في صناعة البالغين: "المؤسسات المصرفية شديدة المحافظة، وأكثر بكثير من الثقافة العامة وهى تتجنب المخاطرة، ما يفعلونه هو نسخة أخف من الرقابة. لا يأتى من الحكومة، ويحدث على مستوى بطاقة الائتمان، ولقد وضعوا الشروط ".