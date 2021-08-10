هذه أفضل عملات رقمية مشفرة في السوق 2021





قليلون يعرفون أنه في عام 2009 ، عندما تم إنشاء بروتوكول Bitcoin استجابةً للكوارث الاقتصادية التي سببتها الأزمة المالية العالمية ، أصبح لدى العالم الآن فئة أصول جديدة، وليس مجرد عملة رقمية جديدة . والان وبعد اثني عشر عامًا، هناك الآلاف من العملات المشفرة، بتخصصات متفاوتة ودرجات متفاوتة من المنفعة .

في مثل هذا السوق الواسع، والذي يمثل الآن ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار، كيف يمكن للمستثمرين فك تشفير أفضل العملات المشفرة للاستثمار فيها؟ فيما يلي نظرة على خمسة من أفضل العملات المشفرة للشراء في عام 2021 والحالة الصعودية لكل منها . تمامًا كما هو الحال في سوق الأسهم، يجب على المستثمرين أن يراهنوا فقط بالمال الذي يرغبون في خسارته، حيث أن حتى أكثر العملات المشفرة من الدرجة الأولى يمكن أن تكون متقلبة بشكل كبير .

تختلف النظريات حول فائدة Bitcoin ، لكن ليس هناك من ينكر أنها اللاعب المهيمن في مجالها منذ إنشائها . اعتماد Bitcoin المتزايد هو نعمة توفيرها .

يستعد كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين سوف يتعاملون في عملات رقمية بتحديد نقطة بداية بتحديد أفضل عملات رقمية وهي بالقطع Bitcoin .

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أذكى عقول الأعمال اليوم تنجذب بشكل متزايد نحو " الذهب الرقمي ".

قال الخبراء أنالتعلمل بأفضل عملات رقمية في السوق وهي البتكوين يعتبر وسيلة للدول الفقيرة للحماية من انخفاض قيمة العملة و لتحويل الأموال عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص .

وعلى الرغم من أن سعر البيتكوين خسر أكثر من النصف في غضون شهرين من وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 65000 دولار، فإن قرار شركة Tesla Inc (TSLA) بوضع Bitcoin في ميزانيتها العمومية في وقت سابق من هذا العام يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدفقات المالية لخزانة الشركات، طبعا كان هذا بعد أن رجعت الشركة عن قرارها في وقت لاحق وتكبدت بتكوين صدمة مالية كبيرة

إيثريوم (ETH)





من العملات المشفرة، كان Ethereum يلعب دور موازي مع Bitcoin لسنوات حتى الآن .

مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 276 مليار دولار، تبلغ حصة Ethereum من سوق التشفير الكلي حوالي 18 ٪ وهي بعيدة كل البعد عن 47 ٪ التي تفرضها Bitcoin.

يسمى تقنيًا الأثير ولكن يشار إليه بالعامية باسم Ethereum. تتيح المنصة الرائدة للتمويل اللامركزي، أو DeFi ، Ethereum للمستخدمين إنشاء عقود ذكية يتم تنفيذها تلقائيًا عند استيفاء شروط معينة . إن إمكانية استبعاد الأطراف الثالثة مثل البنوك والسمسرة ومراكز المقاصة تجعل من Ethereum منصة مثيرة لتوفير الأموال .

المد المتصاعد لـ DeFi يؤدي إلى زيادة استخدام هذه المنصة، والتي يمكن استخدامها لإصدار عملات رقمية جديدة أو إنشاء وتبادل الرموز غير القابلة للتلف، والمعروفة باسم NFTs ، من بين أشياء أخرى

كاردانو (ADA)





مثل Ethereum ، Cardano عبارة عن منصة بلوكشين لامركزية تستخدم عملة مشفرة أصلية، لتمكين المعاملات الآمنة من نظير إلى نظير . تم تأسيسها في عام 2015 من قبل المؤسس المشارك لشركة Ethereum Charles Hoskinson ، الذي ترك ما أصبح الآن المنصة الرائدة للتمويل اللامركزي لتأسيس Cardano ، المصممة لاستخدام جزء بسيط من الطاقة التي تطلبها Bitcoin و Ethereum. تتمثل إحدى الطرق التي يقوم بها كاردانو في ذلك باستخدام بروتوكول " إثبات الحصة " الذي لا يحفز على الاستخدام العالي للطاقة وهو وسيلة شائعة بشكل متزايد لشبكات البلوكشين للتحقق من صحة المعاملات لأسباب أمنية . كاردانو، التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار هي خامس أكبر عملة من أفضل عملات رقمية قيمة، تتجه نحو تمكين العقود الذكية التي يجب أن تعمل بكامل طاقتها بحلول خريف 2021

دوجكوين (DOGE)

تم تسميته على اسم ميم الإنترنت الشهير "Doge" لكلب Shiba Inu ، وقد تم إنشاء Dogecoin كطريقة أكثر بساطة في تقنيات البلوك تشين . ارتفعت قيمة العملة المشفرة بنحو 4000 ٪ هذا العام، مما يجعلها ثامن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية . و هي تعتبرمن أفضل عملات رقمية في السوق الرقمي، بلغ سعرا ذروته في أوائل مايو بأكثر من 70 سنتًا، رغم أنه تراجع منذ ذلك الحين . لا يزال سعر Dogecoin أقل بكثير من الدولار بسبب تداوله الأكبر وقدرته غير المحدودة على التعدين أكثر . في حين أن Bitcoin محدد بـ 21 مليون عملة معدنية، هناك 130 مليار Dogecoins متداولة بالفعل، مع كتل جديدة متاحة للتعدين كل عام .

على الرغم من المضاربة بشكل كبير، فإن Dogecoin لديها معدل تعدين أسرع بكثير، أو معدل تجزئة، من Bitcoin ، مما يمنحها بعض المزايا القابلة للقياس الكمي على العملة المشفرة الأولى .

عملة Binance (BNB )