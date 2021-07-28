ما هي برامج VPN؟

برامج Vpn هي برامج تستخدم لتغيير عنوان إنترنت المستخدم. ماذا يعني هذا؟ الأمر بسيط، ففي الكثير من البلدان العربية على سبيل المثال، نجد أن مزودي خدمات الإنترنت يقومون بحجب مجموعة كبيرة من المواقع عن المستخدمين.

برامج VPN هي إحدى الحلول المميزة لهذه المشكلة. فعبر برامج VPN يمكن للمستخدمين استخدام عنوان إنترنت افتراضي، الأمر الذي يمنع مزودي الإنترنت من حجب أي مواقع لهذا العنوان، وبالتالي، يمكن للمستخدمين الولوج للمواقع التي يحبونها كما يشاءوا.

وعلى الرغم من أن هناك مجموعة كبيرة من برامج VPN المتاحة والموجودة عبر الإنترنت، إلا أننا حاولنا جمع أشهر 3 برامج VPN يمكنك استخدامها والحصول على أفضل جودة ممكنة.

أفضل برامج VPN عبر الإنترنت

1. ExpressVPN

واحد من أشهر برامج VPN عبر الإنترنت. البرنامج حاصل على عدد كبير من التقييمات الإيجابية سواء من الخبراء، أو المستخدمين. البرنامج بالطبع ليس مجانياً، لكنه يقدم مستويات خدمة مميزة.

الاشتراك الشهري الذي يضمن لك الحصول على كافة المميزات التي يقدمها البرنامج يبلغ 13 دولار أمريكي شهرياً.

من أهم المميزات التي يمكنك الاستمتاع بها عند استخدام هذا البرنامج، أنه يوفر سرعات عالية للمستخدمين من كل أنحاء العالم. كما يقدم البرنامج أيضاً إمكانية الولوج إلى خدمات Netflix. كما يقدم مستويات سرعة استثنائية عبر نظام تشغيل Windows.

وعلى الجانب الآخر، هناك بعض المآخذ العامة على البرنامج أهمها أن سرعاته تنخفض بعض الشيء عند استخدامه عبر أجهزة Mac، كما أنه لا يوجد خدمة دعم تليفونية في حال تعطل البرنامج مثلاً، وأخيراً، لا توفر الشركة المصنعة للبرنامج امتداد يمكن استخدامه عبر متصفح Internet Explorer.

2. NordVPN

في الواقع برنامج NordVPN له مجموعة كبيرة من المميزات. وهو يعد واحداً من أفضل برامج VPN المتاحة عبر الإنترنت. قد تمت تجربة هذا البرنامج عبر برامج التورنت التقليدية، وحتى عبر برامج Netflix ولم نشهد أي نوع من أنواع بطئ الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة المؤسسة لبرنامج NordVPN مقرها الرئيسي في باناما، مما يعني أن الشركة غير خاضعة أو ملزمة بأي اتفاقيات لمشاركة بيانات المستخدمين مع أي سلطة من السلطات الأوربية والأمريكية على حد سواء.

هناك بالطبع مجموعة من خطط الاشتراك التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها، لكن الخطة التي تشمل كل مميزات البرنامج يبلغ سعرها 12 دولار أمريكي شهرياً.

المآخذ على هذا البرنامج قليلة، لكن سوف نذكرها من باب إحاطة قرائنا. المشكلة الأولى فنية بعض الشيء، وهو أن البرنامج لتوفير مثل هذه السرعات العالية يستخدم ما يعرف باسم عناوين IP ثابتة. وهو بذلك أقل مرونة من باقي برامج VPN المستخدمة.

كما أن الوصول لخدمة العملاء عبر هذا البرنامج أمر يُعد صعباً بعض الشيء، عادة بالطبع لن تحتاج للتواصل مع خدمة العملاء، ومع ذلك، يجب أن تعمل الشركة المقدمة لهذا البرنامج قليلاً على هذا الأمر.

3. SurfShark

من البرامج الجيدة أيضاً في عالم VPN. البرنامج يعمل بشكل مميز سواء مع ملفات التورنت والأفلام عبر الإنترنت. من أهم مميزات هذا البرنامج أنه يمنح للمستخدمين نظير الاشتراك إمكانية العمل على أي عدد من الأجهزة. كما لا يعتمد البرنامج على تكنولوجيا عنوان الإنترنت الثابت كما شاهدنا في Nord.

البرنامج أيضاً يتمتع بميزة هامة، وهو أن الشركة المقدمة للبرنامج مؤسسة على جذر العذراء البريطانية، مما يجعلها غير ملزمة بالإفصاح عن بيانات مستخدميها لدول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، من أهم المآخذ على هذا البرنامج أن سرعاته أقل قليلاً من سرعات منافسيه. بالإضافة إلى ذلك لا يوجد خدمة دعم هاتفي للمستخدمين.

استخدام خدمات VPN عبر الإنترنت

بعدما ذكرنا أشهر برامج VPN المتاحة عبر الإنترنت، سوف نتطرق لأمر آخر هام وهو الحاجة لاستخدام هذه البرامج. بعض البلدان العربية قامت في بعض الأوقات بحجب مواقع تقليدية وعادية جداً مثل اليوتيوب! وبالطبع بشكل عام المواقع الإباحية على سبيل المثال محجوبة في عدد كبير من البلدان العربية.

ولكن بخلاف هذه المواقع، هناك مجموعة أخرى من المواقع المحجوبة كذلك في البلدان العربية، مثل مواقع الكازينو اون لاين. ماذا يمكنك أن تجد في مواقع الكازينو اون لاين؟

مواقع الكازينو اون لاين

ربما تكون المقامرة واحدة من أقدم الألعاب في العالم. فهناك إشارات واضحة لوجود بعض ألعاب المقامرة في الحضارات المصرية القديمة والصينية والرومانية. ألعاب المقامرة اليوم بالطبع أكثر تطوراً وربحاً من الألعاب القديمة.

ومع التطور التكنولوجي الكبير الذي ننعم به الآن، أصبح هناك عشرات الآلاف من مواقع الكازينو اون لاين حول العالم. ماذا تقدم هذه المواقع؟

ألعاب الكازينو اون لاين تنقسم بشكل رئيسي إلى 3 أقسام وهي:

1. قسم ألعاب الطاولة: ألعاب الطاولة في مواقع الكازينو اون لاين هي الألعاب التقليدية. ويرجع تاريخ معظم هذه الألعاب إلى القرن الثامن عشر. أشهر ألعاب الطاولة المتاحة عبر مواقع الكازينو اون لاين هي ألعاب البوكر، والروليت والبلاك جاك والباكارات ولعبة كينو.

وعلى الرغم من أن ألعاب الكازينو بشكل عام تعتمد على الحظ، إلا أن ألعاب مثل البوكر على سبيل المثال يمكن أن تتغير نتيجتها بقوة وفقاً لمهارة اللاعب.

2. ألعاب سلوتس: الصورة النمطية لمواقع الكازينو اون لاين تبرز ماكينات سلوتس بقوة. ماكينات سلوتس هي تلك الماكينات التي تحوي مكاناً لوضع العملة، بالإضافة إلى وجود ذراع يمكن للاعب سحبه بعد وضع العملة. وفور شد هذا الذراع، تبدأ الماكينة بالتحرك حتى تستقر الأشكال المرسومة على البكرات.

ووفقاً للشكل النهائي لهذه الأشكال، يتم تحديد مقدار ربح اللاعب.

3. ألعاب الكازينو المباشر: ألعاب الكازينو المباشر هي فئة من الألعاب طورتها مواقع الكازينو اون لاين لجذب اللاعبين الذين يميلون لمواقع الكازينو التقليدية. في قسم ألعاب الكازينو المباشرة، يمكنك أن تجد ألعاب البوكر والروليت والبلاك جاك لكن بموزع حقيقي.

يمكنك التواصل والتحدث بشكل طبيعي مع هذا الموزع عبر تقنية الفيديو. كما يمكنك إخباره بمقدار الرهان الذي ترغب في وضعه، ويتم إجراء اللعبة بشكل مباشر أمام اللاعبين.

مواقع الكازينو اون لاين مخصصة للمرح واللعب، وعلى الرغم من أن الأمر يعتمد بشكل كبير على الحظ، إلا أن هناك بعض الألعاب مثل البوكر التي يمكن للمهارة والدراسة أن تؤدي إلى نتائج إيجابية بها. ونحن هنا نتمنى أطيب الأمنيات للجميع.

Title: أفضل برامج VPN عبر الإنترنت

Desc: ما هي أفضل برامج VPN عبر الإنترنت؟ وكيف يمكنك استخدام هذه البرامج لتخطي الحجب والوصول إلى كافة مواقع الإنترنت حول العالم؟