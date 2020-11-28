شاهد بالفيديو: رقص مثير لمطربة سودانية يشعل منصات مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله مطربة وهي تقدم فاصل من الرقص الإستعراضي بطريقة لفتت إنتباه العديد من الناشطين بصفحات مواقع التواصل الإجتماعي وجعلتهم يشنون عليها هجوماً عنيفاً بسبب ماقدمته.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجه عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنتقادات حادة للمطربة ووصفوا ماتقوم به بأنه لا علاقة له بالغناء وإنما تحاول فقط لفت الأنظار بفاصل الرقص الأمر الذي جعلهم يقولون إن معظم المطربات أصبحن يستخدمن أجسامهن من أجل جذب ولفت إنتباه الجمهور دون التفكير في العواقب التي تنتج عن ذلك الرقص.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)