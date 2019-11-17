صدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “حمدوك”: قطعنا أشواطاً كبيرة لرفع اسم السودان من “قائمة الإرهاب” * (السوداني) تتحصل على مستندات خطيرة في قضية بيع “النقل النهري) * السلطات تسمح لموسى هلال بلقاء عائلته * أسر معتقلي النظام السابق تكشف تدهور الحالة الصحية لذويها الصيحة: * مواطنون يرهنون استئناف ضخ نفط حقل (بليلة) بزيارة (مسؤول كبير) * (14) ديسمبر النطق بالحكم في قضية البشير * وضع صحي متردٍ للمعتقلين (أحمد هارون وآدم الفكي وأبو هريرة) * ميناء الخير يستقبل (158) ألف طن من المواد البترولية المجهر: * “حمدوك”: مكافحة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة أولوية الحكومة الانتقالية * تحديد (14) ديسمبر موعداً للنطق بالحكم على “البشير” * استقبالات حاشدة لـ”هديل أنور” بمطار الخرطوم * مجلس السيادة يعزي أهل ضحايا انفجار معسكر الدروة في تنقاسي اليوم التالي: * تحديد موعد النطق بالحكم على “البشير” * المراجع القومي يكشف تفاصيل مثيرة في محاكمة “البشير” * لجنة المفصولين تعسفياً تتجه لمقاضاة الرئيس المعزول وغندور آخر لحظة: * وزير يحتج على عدم تسليمه منزلاً حكومياً * حجز ملف “البشير” وأسر المعتقلين تهدد بالاعتصام * مفاجأة.. حساب “البشير” الخاص لا يخضع للمراجعة * “حمدوك”: نتوقع نتائج مرضية لرفع السودان من (الإرهاب) الدار: * تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق عمر البشير * المحكمة ترفض طلبات للدفاع والمراجع العام يقول لا علم له بالمبلغ المضبوط * تفاصيل مقتل الزوجة زحل على يد زوجها بالشارع العام * أبناء رموز النظام السابق المعتقلين يهددون بالإعتصام في شوارع الخرطوم * تفاصيل جديدة حول إخلاء 4 مغالق واستديو بشارع الستين بالخرطوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.