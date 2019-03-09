اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني السبت 9 مارس 2019م

اسعار الجنيه مقابل العملات الاجنبية في السوق الاسود
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|الدولار الأمريكي
|70.00 جنيه سوداني
|الريال السعودي
|18.66 جنيه سوداني
|اليورو الأوروبي
|79.10 جنيه سوداني
|الدرهم الإماراتي
|19.17 جنيه سوداني
|الريال القطري
|19.20 جنيه سوداني
|الجنيه الاسترليني
|91.70جنيه سوداني
|الجنيه المصري
|3.98 جنيه سوداني
|الدينار الكويتي
|226.54 جنيه سوداني
|الريال العماني
|155.36 جنيه سوداني
|الدينار البحريني
|144.25 جنيه سوداني
|الدينار الليبي
|35.78 جنيه سوداني
|الدولار الأسترالي
|36.10 جنيه سوداني
|اسم البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
|
بنك الخرطوم
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السعودي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني الفرنسي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك التضامن الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك المال المتحد
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الزراعي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الثروة الحيوانية
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف السلام
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف التنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك البركة السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العربى السودانى
|
47.5000
|
47.7375
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف المزارع التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك العمال الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أمدرمان الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العقاري التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك تنمية الصادرات
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإستثمار المالي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك آيفوري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الشمال الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الساحل والصحراء
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الإسلامي السوداني
|
47.4990
|
47.7375
|
البنك الأهلي المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الخليج
|
47.5000
|
47.7375
سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
|اسم البنك
|سعر شراء اليورو
|سعر بيع اليورو
|
بنك الخرطوم
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
53.9747
|
54.2446
|
البنك السعودي السوداني
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
53.9747
|
54.2446
|
البنك السوداني الفرنسي
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك التضامن الإسلامي
|
53.9710
|
54.2410
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
53.7044
|
53.9729
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك المال المتحد
|
53.9747
|
54.2446
|
البنك الزراعي السوداني
|
53.9804
|
54.2503
|
البنك السوداني المصري
|
53.9747
|
54.2446
|
البنك الأهلي السوداني
|
53.9747
|
54.2450
|
بنك الثروة الحيوانية
|
53.9747
|
54.2446
|
مصرف السلام
|
53.9747
|
54.2446
|
مصرف التنمية الصناعية
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك البركة السوداني
|
53.9747
|
54.2446
|
البنك العربى السودانى
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك النيل
|
53.9804
|
54.2503
|
مصرف المزارع التجاري
|
53.9747
|
53.9747
|
بنك العمال الوطني
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك أمدرمان الوطني
|
53.9750
|
54.2450
|
بنك أبوظبي الوطني
|
53.9747
|
54.2446
|
البنك العقاري التجاري
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك تنمية الصادرات
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك الإستثمار المالي
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك آيفوري
|
53.9747
|
54.2450
|
بنك الشمال الإسلامي
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك الساحل والصحراء
|
53.9747
|
54.2446
|
البنك الإسلامي السوداني
|
54.3457
|
54.6170
|
البنك الأهلي المصري
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك قطر الإسلامي
|
53.9747
|
54.2446
|
بنك الخليج
|
53.9747
|
54.2446