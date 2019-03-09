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اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني السبت 9 مارس 2019م

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اسعار الجنيه مقابل العملات الاجنبية في السوق الاسود

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي 70.00 جنيه سوداني
الريال السعودي 18.66 جنيه سوداني
اليورو الأوروبي 79.10 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي 19.17 جنيه سوداني
الريال القطري 19.20 جنيه سوداني
الجنيه الاسترليني 91.70جنيه سوداني
الجنيه المصري 3.98 جنيه سوداني
الدينار الكويتي 226.54 جنيه سوداني
الريال العماني 155.36 جنيه سوداني
الدينار البحريني 144.25 جنيه سوداني
الدينار الليبي 35.78 جنيه سوداني
الدولار الأسترالي 36.10 جنيه سوداني

 

 سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم
اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار

بنك الخرطوم

47.5000

47.7375

بنك بيبلوس أفريقيا

47.5000

47.7375

البنك السعودي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

47.5000

47.7375

بنك النيل الأزرق المشرق

47.5000

47.7375

البنك السوداني الفرنسي

47.5000

47.7375

بنك التضامن الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الوطني الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الجزيرة السوداني الأردني

47.5000

47.7375

بنك فيصل الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

بنك المال المتحد

47.5000

47.7375

البنك الزراعي السوداني

47.5000

47.7375

البنك السوداني المصري

47.5000

47.7375

البنك الأهلي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الثروة الحيوانية

47.5000

47.7375

مصرف السلام

47.5000

47.7375

مصرف التنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك البركة السوداني

47.5000

47.7375

البنك العربى السودانى

47.5000

47.7375

47.5000

47.7375

مصرف المزارع التجاري

47.5000

47.7375

بنك العمال الوطني

47.5000

47.7375

بنك أمدرمان الوطني

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الوطني

47.5000

47.7375

البنك العقاري التجاري

47.5000

47.7375

بنك النيلين للتنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك تنمية الصادرات

47.5000

47.7375

بنك الإستثمار المالي

47.5000

47.7375

بنك آيفوري

47.5000

47.7375

بنك الشمال الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الساحل والصحراء

47.5000

47.7375

البنك الإسلامي السوداني

47.4990

47.7375

البنك الأهلي المصري

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الخليج

47.5000

47.7375

 سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

اسم البنك سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو

بنك الخرطوم

53.9747

54.2446

بنك بيبلوس أفريقيا

53.9747

54.2446

البنك السعودي السوداني

53.9747

54.2446

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

53.9747

54.2446

بنك النيل الأزرق المشرق

53.9747

54.2446

البنك السوداني الفرنسي

53.9747

54.2446

بنك التضامن الإسلامي

53.9710

54.2410

بنك قطر الوطني الإسلامي

53.7044

53.9729

بنك الجزيرة السوداني الأردني

53.9747

54.2446

بنك فيصل الإسلامي السوداني

53.9747

54.2446

بنك المال المتحد

53.9747

54.2446

البنك الزراعي السوداني

53.9804

54.2503

البنك السوداني المصري

53.9747

54.2446

البنك الأهلي السوداني

53.9747

54.2450

بنك الثروة الحيوانية

53.9747

54.2446

مصرف السلام

53.9747

54.2446

مصرف التنمية الصناعية

53.9747

54.2446

بنك البركة السوداني

53.9747

54.2446

البنك العربى السودانى

53.9747

54.2446

بنك النيل

53.9804

54.2503

مصرف المزارع التجاري

53.9747

53.9747

بنك العمال الوطني

53.9747

54.2446

بنك أمدرمان الوطني

53.9750

54.2450

بنك أبوظبي الوطني

53.9747

54.2446

البنك العقاري التجاري

53.9747

54.2446

بنك النيلين للتنمية الصناعية

53.9747

54.2446

بنك تنمية الصادرات

53.9747

54.2446

بنك الإستثمار المالي

53.9747

54.2446

بنك آيفوري

53.9747

54.2450

بنك الشمال الإسلامي

53.9747

54.2446

بنك الساحل والصحراء

53.9747

54.2446

البنك الإسلامي السوداني

54.3457

54.6170

البنك الأهلي المصري

53.9747

54.2446

بنك أبوظبي الإسلامي

53.9747

54.2446

بنك قطر الإسلامي

53.9747

54.2446

بنك الخليج

53.9747

54.2446

 

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