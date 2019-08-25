شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يطير للمغرب للمشاركة فى دورة الالعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تطير اليوم بعثة منتخب المصارعة إلى المغرب للمشاركة فى منافسات دورة الالعاب الإفريقية التى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى .

وتضم القائمة 23 فردا مقيمين إلى 7 لاعبين من منتخب الرومانية وهم هيثم فهمى ، محمد البراهيم ، أبو حليمة محمد ، محمد مصطفى ، عبد اللطيف منيع ، محمد ايهاب ، نور الدين هانى، و6 لاعبين من منتخب الحرة جمال عبدالناصر، و سامى حمدى ، و حسام محمد ، و خالد عمرو ، و عمرو رضا ، و خالد مسعود، وفى المصارعة النسائية تم اختيار 6 لاعبات هن هالة وائل ، و ايمان عصام ، منى رضا ، و سمر رمضان ، امينة كمال السباعى و سمر عامر

بالإضافة إلى إداريين البعثة والمدربين والأجهزة الفنية والطبية.

يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة بفارق عدد كبير من الميداليات