الامارات | محمد صلاح وماني خارج قائمة الأفضل في أوروبا رغم "الثنائية"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وماني خارج قائمة الأفضل في أوروبا رغم "الثنائية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في القارة، خلال الموسم الكروي الماضي، ولم تشهد القائمة وجود هدافي فريق ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالرغم من قيادتهما للفريق للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وفوزهما بجائزة هدافي الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة القصيرة 3 لاعبين، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغاليكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.

وسيعلن اليويفا اسم الفائز بالجائزة في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، خلال إجراء قرعة المجموعات بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

وقد يكون الهولندي فان دايك هو الأقرب بالجائزة، بعد أن ساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علما بأنه حصد لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.