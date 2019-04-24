بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يلا شوت Kora star الاسطورة رابط مشاهدة مباراة مانشستر...

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت man united vs man city مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الاسطورة كورة لايف كورة ستار السيتي واليونايتد بث مباشر، وتنطلق تلك المباراة الهامة للغاية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة على قناة beIN sport 2 بتعليق حفيظ دراجي، وهى مباراة مؤجلة من الجولة 31 ويتحدث الكثيرون حول أن المباراة ستكون لصالح السيتي لأن أبناء المدينة لن يسمحوا بخروج اللقب للمدينة المجاورة وأن يكون من نصيب الريدز.

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يلا شوت بث مباشر اليونايتد والسيتي، kora live بث مباشر مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم كورة اون لاين الاسطورة مانشستر يونايتد والسيتي مباشر، وكان مان يونايتد تعرض لهزيمة مفاجئة وكبيرة في الجولة السابقة حين هُزم أمام ايفرتون برباعية وهو ما تحدث عنه مدرب السيتي جوارديولا مؤكدا أن اليونايتد سيظهر بصورة مغايرة على ملعبه وأفضل حيث يسعى بلا شك لاحتلال المراكز المتقدمة ليتمكن من المشاركة الأوروبية الموسم المقبل وتحدث أن لاعبي فريقه تعودوا على أجواء الأولد ترافورد.

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