شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 22/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 22/10/2021 ، العديد من الاخبار الهامة والتى جاء في مقدمتها ، الزمالك يتأهل لمجموعات دورى أبطال إفريقيا بعد اكتساح توسكر الكيني برباعية، والكاف يحتفل بوصول الزمالك إلى دورى المجموعات في بطولة أفريقيا، والزمالك يطالب بتحديد برج العرب الملعب الثانى بعد استاد القاهرة.

الزمالك يتأهل لمجموعات دورى أبطال إفريقيا بعد اكتساح توسكر الكيني برباعية

تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم..

الكاف يحتفل بوصول الزمالك إلى دورى المجموعات في بطولة أفريقيا

نشرت صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"..

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وتوسكر ببرج العرب