شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة ايطاليا وبلجيكا .. و اسبانيا و سويسرا في اليورو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنتظر جماهير كرة القدم أمسية كبيرة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 لمشاهدة مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

وتبدأ مباريات ربع نهائي يورو 2020 الجمعة بمبارتين بين كل من سويسرا وإسبانيا .. و بلجيكا وإيطاليا ، وتأهلت 8 منتخبات إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية « يورو 2020» .

يلعب منتخب سويسرا مع منتخب اسبانيا على عشب جازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبورج الروسية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة .

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة في بث مباشر على قناة «beIN Sports HD 1 Max» و « beIN Sports HD 2 Max ».

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يلعب منتخب بلجيكا أمام إيطاليا على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتنقل بين سبورت المباراة عبر قناة «beIN Sports HD 1 Max» و «beIN Sports HD 2 Max» .