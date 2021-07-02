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بث مباشر .. مشاهدة مباراة ايطاليا وبلجيكا .. و اسبانيا و سويسرا في اليورو اليوم

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تنتظر جماهير كرة القدم أمسية كبيرة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 لمشاهدة مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

وتبدأ مباريات ربع نهائي يورو 2020 الجمعة بمبارتين بين كل من سويسرا وإسبانيا .. و بلجيكا وإيطاليا ، وتأهلت 8 منتخبات إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية « يورو 2020» .

يلعب منتخب سويسرا مع منتخب اسبانيا على عشب جازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبورج الروسية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة .

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة في بث مباشر على قناة «beIN Sports HD 1 Max» و « beIN Sports HD 2 Max ».

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يلعب منتخب بلجيكا أمام إيطاليا على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتنقل بين سبورت المباراة عبر قناة «beIN Sports HD 1 Max» و «beIN Sports HD 2 Max» .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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