شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كاملة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

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تنطلق اليوم الاثنين 10-5 - 2021 مباراة الأهلي والزمالك في قمة مباريات الدوري المصري موسم 2020-2021 ، ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة ، وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا .

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك .

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الاثنين 10 مايو 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة في بث مباشر .



تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.

وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .

محمد الشناوي

بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني

أليون ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة

حسين الشحات – محمد شريف - طاهر محمد طاهر

محمد عواد

محمود الونش – أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – حازم إمام

فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما

شيكابالا – أشرف بن شرقي – حميد أحداد