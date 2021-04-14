شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريال مدريد بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد دوري أبطال أوروبا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ويأمل ليفربول في العودة من جديد أمام النادي الإسباني خاصة بعدما خسر جولة الإياب الذي أقيمت الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز المرنجي بثلاثية مقابل هدف وحيد سجله محمد صلاح لصالح فريقه الإنجليزي في الشوط الثاني.

تقام مباراة الإياب بين ليفربول وريال مدريد الإسباني في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في بث مباشر يوم الأربعاء 14-4-2021، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة .

وينتظر عشاق محمد صلاح، هذا اللقاء بفارغ الصبر لرؤيتهم ماذا يفعل النجم المصري خلال هذا اللقاء خاصة وأنه هو الأول بعد تعرضه للإصابة الموجعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في أوكرانيا والذي فاز به الملكي بثلاثية مقابل هدف وحيد سجله ساديو ماني.

هو ملعب كرة قدم يقع في مدينة ليفربول في شمال غرب إنجلترا. أنفيلد هو ملعب نادي ليفربول منذ تأسيس النادي عام 1892، بعد أن كان ملعب نادي إيفرتون في الفترة ما بين عامي 1884 و1892، قبل أن ينتقلوا إلى غوديسون بارك.

تصل قدرة الأنفيلد الاستيعابية الآن إلى 54.074 متفرجاً بعد الصيانة وزيادة عدد مقاعده إلى أكثر من 9.000 متفرج بعد أن كان يتسع إلى 45.280 متفرج للأنفيلد أربعة مدرجات: سبيون كوب (للمشجعين المتعصبين)، والمدرج الرئيسي، ومدرج المئوية، والأنفيلد رود.

سُجّل أكبر عدد حضور في تاريخ الملعب في الثاني من فبراير عام 1952 عندما واجه ليفربول نادي ولفرهامبتون، حيث كان عدد المتفرجين 61،905 متفرجين. أصبح الأنفيلد واحداً من الملاعب التي توفر مقعداً لكل متفرج عام 1994 نتيجةً لتقرير تايلور مما قلّص كثيراً من قدرته الاستيعابية.

ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق البث حصريا لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ومن المقررر أن يعرض اللقاء على قناتين هما:

يذاع لقاء ريال مدريد وليفربول الذي يقام على أرض معلب النادي الإنجليزي الأنفليد، بعدما لقاء الإياب الذي أقيم على أرض ملعب الفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق المخضرم، حفيظ دراجي

أليسون بيكر في حراسة المرمى

ترينت - فيليس - كاباك - ربرتسون

فابينو - فينالدوم - ملينر

ساديو ماني - جوتا - محمد صلاح

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميليتاو - ناتشو - ميندي

الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - فالفيردي

الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس

ملخص المباراة الأولى