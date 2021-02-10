«المتحرشة أنجل».. سعودية تجبر شقيقتها الطفلة على ممارسة الرذيلة «لايف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو لايف صادم بثته فتاة من السعودية، تدعى أنجل عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وظهرت وهي تتحرش بأختها الصغرى، ورغم توسلات الطفلة وصراخها لكي تتوقف عن إرغامها على ممارسة الرذيلة إلا أن أنجل لم تتوقف وزادت في تحرشها بالفتاة في لايف مع إجبارها على ممارسة الرذيلة.

انتشار هاشتاج المتحرشة أنجل

خلال ساعات قليلة تصدر هاشتاج «المتحرشة أنجل» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث عبر رواد السوشيال ميديا في السعودية عن استيائهم الشديد من تعرض طفلة لهذا التحرش السافر وإجبارها على ممارسة الرذيلة في فيديو بث عبر الإنترنت، وبين السخرين من استحالة العيش على كوكب الأرض، وحتى المطالبة بأقصى عقوبة جاءت تعليقات رواد تويتر على الواقعة التي أصبحت متصدرة الترندات.

وكان من بين التعليقات، «حسبي الله ونعم الوكيل فضحت نفسها وفضحت اختها قدام الكل هم فين اهلهم»، وقال آخر، «يا ريتني ما شفت ولا سمعت يا رب يتقبص عليها»، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الأخرى التي رفضت تلك الواقعة.

الكشف عن هوية الفتاة

كشف أحد رواد تويتر عن هوية الفتاة، حيث قال إنها مراهقة اسمها الحقيقي إيلاف العتيبي وتبلغ من العمر 18 سنة، تعاني هي وأهلها من مرض نفسي، وهي من الرياض تعاني الإهمال من أهلها كما أنها مريضة نفسيا.

أول رد فعل سعودي رسمي

وفي السياق ذاته، تلقى مركز بلاغات العنف الأسري السعودي بلاغا يفيد بتعرض طفلة صغيرة للتحرش من قبل أختها الكبرى مدعوما بالصوت والصورة، وكافة الدلائل التي تشير لارتكاب أنجل تلك الواقعة المذكورة.

وقال المركز عبر تويتر: ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها، نوضح بأنه جرى رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.