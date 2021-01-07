«سمية الخشاب» بشعر كيرلي و«لوك» أطفال.. ومتابعون: إيه ده؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها تنشر الفنانة سمية الخشاب صورا ولقطات من حياتها اليومية، وآخر ما شاركته مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لها بـ«فلتر» من تطبيق سناب شات أظهرها وكأنها طفلة صغيرة.

وأطلت سمية الخشاب بـ«لوك» غريب ليست معتادة عليه، بشعر كيرلي طويل، وعليه وردة، مع ماكياج ثقيل وطلاء أظافر بألوان كثيرة، في وضع «بوز البطة»، والورد المتطاير حولها، وكانت جالسة داخل سيارة، وأخذت الصورة على طريقة «سيلفي».

الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور ومتابعي سمية الخشاب عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من بينها: «إيه اللي أنتي عاملاه في نفسك ده»، و«إيه الحاجات الحلوة دي»، إذ تباينت ردود أفعال الجمهور على لوك سمية الخشاب الاستثنائي.

ظهور متكرر لـ سمية الخشاب

منذ طلاق الفنانة سمية الخشاب، من الفنان أحمد سعد، وهي نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء «فيسبوك»، أو «إنستجرام»، وتشارك متابعيها دوما بجلسات التصوير التي تخضع لها، وكذلك لقطات وصور من حياتها اليومية.

ومن أبرز جلسات التصوير التي خضعت لها سمية الخشاب كانت في حمام السباحة وسط الورود، وفي عيد ميلادها بفستان أسود قصير بدت فيه مثل الفراشة، وكذلك في حمام السباحة مع البرتقال، والفواكه، والتي قالت إنها صورت في بيتها ومع شرة البرتقال الذي تزرعه، وجلسة التصوير الشهيرة بالأصفر بعد الطلاق، والتي وصفها متابعوها بأنها «أحلوت بعد الطلاق».

خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

يشار إلى أن محكمة أسرة سيدي جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، قضت لصالح الفنانة سمية الخشاب، بالحصول على نفقة متعة وعدة من طليقها الفنان أحمد سعد قيمتها 270 ألف جنيه، عقب إقامة الفنانة دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 بمحكمة الأسرة بمحل سكنها، مطالبة خلالها بالحصول على مستحقاتها المالية، خلال فترة زواجها من الفنان.