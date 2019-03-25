علا غانم ورانيا يوسف أشهرهم.. علاقات زوجية انتهت في المحاكم

أثارت الفنانة شاهيناز ضياء الدين، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورتها وهي مصابة بعدة كدمات، متهمة زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، مما جعلها تقدم فيه محضرا رسميا في قسم الشرطة.

وتلك الواقعة ليست الأولى من نوعها في الوسط الفني، حيث انتهت عدد كبير من الزيجات أمام قسم الشرطة، ويرصد "الوطن" أبرزها:

دائما تحصل رانيا يوسف على نصيب الأسد في الأزمات، إذ انتهت علاقتها بأزواجها محمد مختار وكريم الشبراوي في المحاكم بعد مجموعة من الخلافات الزوجية.

إيمان العاصى:

ارتبطت الفنانة إيمان العاصي بنبيل زانوسي وأقنعها بالاعتزال والتفرغ له، بعد أن أوهمها أنه من أسرة غنية، لتنشأ بينهما عدة خلافات تنتهي بخطف إيمان، مما جعل الأمر يتطور لتدخل رجال الشرطة وتحويلها لقضية وأدى إلى انفصالهما.

تحولت زيجة علا غانم، من أحمد المسلمي، بعدما وجدته يخونها مع امرأة غريبة، مما أدى إلى تطور الأمر إلى المحكمة وحكمت لصالح علا بالطلاق.

نرمين الفقي:

اتهم أحد رجال الأعمال الخليجيين نرمين الفقي، بالاستيلاء على مجوهرات واكسسورات تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه.

وكشف المدعي أنه كان يقدمها لها تحت وعد منها له بالزواج حتى استولت على المبالغ والهدايا المقدمة ثم أنكرت ورفضت الزواج منه.

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