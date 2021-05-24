بفستان تايجر.. رانيا يوسف ترقص على أغنية روبي الجديدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشارك الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، وذلك عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر ما شاركته «رانيا» رقصها على أحدث أغنيات الفنانة روبي «حتة تانية».

رانيا يوسف ترقص على أغنية روبي الجديدة

ظهرت رانيا يوسف مرتدية فستان من الشيفون قصير، مفتوح حرف V، وقصير فوق الركبتين، وواسع قصات في بعضها، وكان الفستان منقوش تايجر، مع صندل له كعب عال، واكسسوارات بسيطة، وتركت شعرها منسدلا.

ووضعت رانيا يوسف ماكياجا بسيطا خلال رقصها على الأغنية، والتي رقصة على جزء: «علم علامة جوة قلبي ساب لي بصمةبسمة العيون ورسمة الشفايف شايف الحلاوة».

آخر ظهور لرانيا يوسف

دخلت الفنانة رانيا يوسف في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات، بسبب أحدث فلسطين الاخيرة، والشيخ جراح، حيث ظهرت تلعب رياضة، وفي الجيم،ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»، فكتبت لها إحدى المتابعات، «إحنا بنموت بفلسطين وأنتي خائفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي».

هذا التعليق استفز رانيا يوسف وجعلها ترد على تلك المتابعة بأسلوب غير لائق، حيث كتبت رانيا: «بتموتي وماسكة الموبيل وبتفرجي على الانستجرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي إنتي».

وكانت رانيا يوسف قد نشرت فيديو جديد لها عبر تطبيق «إنستجرام»، وهي تمارس تمارين رياضية صعبة داخل صالة الجيم، وممسكة بحديد للحفاظ على رشاقتها بعد فترة رمضان وعيد الفطر المبارك، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر التعليقات على «إنستجرام».