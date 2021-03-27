دعاء لزوجي في ليلة النصف من شعبان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد المسلمون اليوم، للتعبد والتقرب إلى الله بالدعاء وغيره، في ليلة النصف من شعبان، تلك الليلة المباركة، التي يحرص خلالها المسلمين على كثرة الاستغفار أيضا، وعلى جانب آخر تحرص النساء بشكل خاص على الدعاء لزوجها بعدد من الأدعية المختلفة، ما بين الكرم وسعة الرزق والهداية وغيرها.

أفضل أدعية الزوجة لزوجها

أدعية الهداية

- اللهم إهدِ زوجي للإيمان وثبته عليه.

- اللهم أقر عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه.

- اللهم ارزقني بره وطاعته.

- اللهم اشرح صدره للإيمان.

- اللهم ارزقه الهداية.

- اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه.

- اللهم ابعد عنه رفقاء السوء.

- اللهم جنبه الفواحش والمعاصي.

- اللهم اجعل زوجي من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك.

أدعية الرزق

- اللهم إني أسألك أن ترزق زوجي بر والديه.

- اللهم افتح له أبواب رحمتك.

- اللهم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسرا حلالا طيبا.

اللهم ربي، إني أسألك لي ولزوجي من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللهمَ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

- اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجا ومخرجا من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.

أدعية التحابب

اللهمَ اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هينا لينا معي.

- اللهم اجعله أبا لي في الحنان، وأخا لي في الطاعة، واجعلني أما له في الحنان، وأختا له في الطاعة.

- اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك.

- اللهُمَّ اجعلني نورا بين عيني زوجي.

- اللهمَ ارزقني حبه وارزقه حبي، وارزقنا حب وجهك الكريم وطاعتك.

- اللهم اجعلني نورا بين عينيه.

- اللهم اعصم قلبه عن المعاصي.