انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تكشف ملابسات جريمة قتل امرأة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت، اليوم الثلاثاء، كشف ملابسات جريمة قتل مواطنة في منطقة ابي صخير في المحافظة .
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت كشفت ملابسات جريمة قتل مواطنة في منطقة ابي صخير في المحافظة بداعي السرقة".
وبينت المديرية إن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على الجاني واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات".
وبينت المديرية إن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على الجاني واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات".