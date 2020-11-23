كيف تتخلصوا من الكرش في أسبوعين فقط؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يعد الكمون من النباتات العشبية التي تستخدم في الكثير من الوصفات العلاجية للتغلب على عدد من المشاكل الصحية المختلفة، لكن للكمون أيضاً قدرة فائقة في إنقاص الوزن وخاصة الكرش بشكل فعال في غضون 15-20 يوماً إذا تم تناوله بانتظام؟



ونشر موقع "بولد سكاي" الهندي دراسة تؤكد فاعلية الكمون في التخلص من الدهون لاسيما في منطقة البطن.

ووجد الباحثون في الدراسة التي أجريت على 88 امرأة بدينة أن الكمون ساعدهن في حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر، إضافة إلى فوائده الأخرى المتعددة وبينها تقليل نسبة الكوليسترول، وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز مناعة الجسم، وعلاج الأنيميا "فقر الدم" فضلا عن تحسين عملية الهضم.

ونصح الباحثون بتناول الكمون لإنقاص الوزن من خلال طرق مختلفة، بينها "عصير الكمون"، والذي يمكن استخلاصه من خلال نقع ملعقتين من الكمون في الماء ليلة كاملة، ثم غليه في الصباح، وإضافة نصف ليمونة للمشروب بعد تصفيته من الحبوب، ثم تناوله على معدة فارغة صباح كل يوم لمدة أسبوعين.

كذلك يمكن مزج ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 غرامات من الزبادي، وتناوله بشكل يومي، كما يمكن إذابة 3 غرامات من مسحوق الكمون في الماء، وتناوله يوميًا، بعد إضافة بضع قطرات من العسل للمشروب، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقدم الباحثون عدة نصائح للمساعدة في التخلص من دهون البطن، بينها تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين، وتقليل الكربوهيدرات، واتباع حمية غذائية مناسبة مع حساب السعرات الحرارية لكل وجبة.