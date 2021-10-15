السعودية... الربيعة يعلق على قرار إعفائه من منصب وزير الصحة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الربيعة في تغربدات على حسابه في موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: "أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية".

وأضاف وزير الحج والعمرة الجديد: "يسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة".

وتوجه الربيعة بالشكر لزملائه في القطاع الصحي، مضيفا: "سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير".

ومضى بقوله: "بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم".

كما هنأ الربيعية فهد الجلاجل على تعيين وزيرا للصحة خلفا له، وقال: "عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم".

وضمن مجموعة من الأوامر الملكية الجديدة، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق اليوم، أمرا بإعفاء الدكتور توفيق الربيعة من منصبه كوزير للصحة السعودية، وتعيين فهد الجلاجل بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمر الملك سلمان بتعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة.

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