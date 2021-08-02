عودة نوكيا 6310 بعد 20 عاما من إصداره لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة نوكيا عن إعادة إحياء هاتفها 6310 الأسطوري، وذلك بعد طرحه لأول مرة في عام 2001، وتم تحديثه في عام 2002 باسم 6310i



وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد يمتاز بتصميم كلاسيكي يستلهم حقبة التسعينيات؛ حيث إنه يعتمد على الأزرار مع شاشة قياس 2.8 بوصة.

يذكر أن نوكيا 6310 طرح لأول مرة في عام 2001، وتم تحديثه في عام 2002 باسم 6310i وتم إيقافه أخيرًا في عام 2005، لكنه سيعود في الشهر المقبل بعد إعادة صياغته من قبل شركة التكنولوجيا الفنلندية العملاقة HMD Global التي ترخص علامة نوكيا التجارية.

ويأتي الهاتف بجسم متين مصنوع من مادة البولي كربونات، ويتوفر بالألوان الأسود والأخضر الداكن والأصفر بسعر يبلغ نحو 63 يورو.

كما أطلقت نوكيا هاتفها الذكي C30 الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 6.82 بوصة قياس HD+ (720 بيكسل)، مع بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير ساعة.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل جوجل Android 11 Go، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2/3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 23/64 جيجابايت، ويتوفر بسعر يبلغ 99 يورو.

وقال المتحدث باسم شركة HMD Global، إن الإصدار الجديد من Nokia 6310 هو نسخة كلاسيكية أعيد صياغتها للمستخدمين الذي يعشقون الإصدار القديم ويحاولون الهروب من أنماط الحياة الحديثة بالعودة إلى تليفون يقوم بكافة المهام بدون إزعاج، والأهم من أي شئ بطارية عمرها طويل يستمر لأسابيع.

أضاف فلوريان سيش، رئيس HMD Global: "نحاول حل مشاكل المستهلكين الذين لا يجدون في هواتفهم الحديثة نفس المتانة الموجودة في نوكيا 6310، لقد أصدرنا تقريرًا عن الاتجاهات العالمية ووجدنا أن 73% من المستهلكين يرغبون في الاحتفاظ بهواتفهم لفترة أطول، وسيفعلون ذلك إذا تمت صيانة أجهزتهم بمرور الوقت".